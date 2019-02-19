Нафти в Росії залишилося на лічені роки

Формально в країні нафту ще є, але технологій її видобутку немає, і в умовах санкцій з’явитися вони в принципі не можуть

Ось так новина – в РФ на урядовому рівні всерйоз обговорюється перспектива відходу з світового нафтового ринку! –пише в ЖЖ аналітик Олексій Кунгуров:

Але це новина тільки для тих скрепоносных громадян, що думають зомбоящиком. Я ж більше п’яти років тому попереджав, що нафтодоларова масляна закінчується. Це був благословенний 2013 р. – ні війни з Україною, ні санкцій. Нафта котирується вище сотки баксів за барель, Газпром, який отримав рекордну виручку, що знаходиться на піку капіталізації, вустами своїх експертів презирливо називає сланцеву революцію в США міхуром. Здавалося б, які можуть бути причини для занепокоєння? Але я тоді цілком доступно описав механізм майбутнього обвалу нафтовидобутку:

«Телевізор переконує обивателя, що нафти і газу у нас завались, на наш вік вистачить. Правда, конкретні цифри при цьому не називаються. Головне в пропаганді – переконати маси, що халява ще довго не скінчиться. Але якщо звернутися до фактів, то ми побачимо, що запасів нафти в РФ 70 т на душу населення, що в 6 разів менше, ніж у Венесуелі; у 20 разів менше, ніж в Саудівській Аравії і в 76 разів менше, ніж у Кувейті. І це лише в тому випадку, якщо взяти до уваги нахабно завищені оцінки запасів 10 млрд. т. Фахівці, наприклад, один із архітекторів Західно-Сибірського ПЕК Іван Іванович Нестеров, волають про те, що запасів-то якраз і немає, вони тільки на папері. Але ще більш тривожно стає, коли розумієш, що РФ незалежно від наявності в пластах «потенційних» запасів стоїть на порозі обвального падіння видобутку.

Так, загальні цифри поки начебто не здаються катастрофічними. Щорічне падіння обсягів нафтовидобутку в ХМАО, основний нафтової житниці країни, останні три роки становлять близько 1%. Але плавного зниження не буде, існуючий рівень видобутку підтримується за рахунок екстенсивного витрачання резервів, і це загальносвітова тенденція. Припустимо, якщо дебіт свердловини падає на 20% в рік, то щорічне збільшення свердловинного фонду на ті ж 20% здатне компенсувати втрати. А якщо бурити ще більше свердловин, то на тлі падіння продуктивності пласта можна навіть нарощувати обсяг видобутку. Але чим щільніше разбуривается родовище, тим нижче продуктивність окремо взятих сусідніх свердловин, і, нарешті, настає момент, коли бурити нові свердловини стає ніде, а швидкість виснаження їх навпаки зростає по експоненті. Ось тоді і відбувається обвал видобутку, і чим довше оператор намагався утримати досягнутий раніше рівень видобутку, тим різкіше відбувається спад».

І ось, через п’ять років, те, про що волав нацпредатель і всепропальщик Кунгуров, офіційно і публічно визнало Міністерство природних ресурсів в своєму проекті Стратегії розвитку мінерально-сировинної бази Російської Федерації до 2035 року. Суть: якість запасів нафти погіршується, тому що компанії видобувають легку нафту, залишаючи важковидобувані запаси на потім. Відкриття нових великих родовищ немає, запаси прирощуються в основному на папері шляхом «переоцінки запасів» розроблюваних родовищ. Наростає технологічна деградація нафтовидобувної галузі РФ як внаслідок санкцій, що забороняють західним компаніям передавати путінським сырьевикам актуальні технології та обладнання, так і внаслідок фінансової імпотенції російських нафтових корпорацій, які вирішують питання свого поточного виживання і відмовляються від інвестиційних проектів.

Як заявив міністр енергетики Новак, за останні 10 років середній дебіт свердловин знизився на 4%, при цьому доводиться бурити майже в два рази більше. Капітальні витрати зросли в 2,8 рази, а вартість видобутку однієї тонни нафти – в 2,4 рази. Все рівно те, про що я говорив.

Як констатує Мінприроди у доповіді «Про стан та використання мінерально-сировинних ресурсів РФ у 2016-17 роках», в країні не було введено в експлуатацію жодного нового родовища газу, не вдалося відкрити жодного великого родовища нафти, а роботи на арктичному шельфі довелося призупинити. Це – вже смертельний діагноз. Справа в тому, що на папері Росія володіє величезними перспективними запасами нафти – їх нібито 32 млрд т. Але дві третини з них – це сланцева і шельфовий нафту. Формально нафта є, але технологій її видобутку у країни немає, і в поточних умовах з’явитися вони в принципі не можуть. Що залишилися 10 млрд т при поточному рівні видобутку вистачить на 18 років. Потім нафти не буде взагалі!

«Експерти констатують, що держава не здатне буде виконувати свої соціальні зобов’язання перед населенням у разі, якщо середньозважена ціна бареля опуститься нижче $60. І це ще дуже оптимістичний погляд, оскільки економісти «забувають» сущі «дрібниці»: обсяг видобутку повинен зберігатися на попередньому рівні, як і собівартість видобутку вуглеводнів. Але видобуток нафти в країні неухильно знижується, а промислові витрати по мірі виснаження родовищ ростуть».

Як бачите, я виявився правий: навіть при котируваннях вище $60 Кремль змушений був піти на пенсійний геноцид і взагалі реалізує стратегічний курс на перерозподіл податкового навантаження з сировинників на населення, слідуючи новій доктрині вітчизняної економіки «Люди – наша друга нафта». І це при тому, що обсяги видобутку та експорту нафти і газу поки не тільки припинили знижуватися, але навіть б’ють рекорди. Обсяги зростають, але маржа у нафтовиків стрімко падає (див. вище цифри, наведені Новаком). У буремні роки нафтовики віддавали в бюджет до 85% своєї виручки. Сьогодні в середньому компанії платять близько 68% від виручки. Начебто зниження не катастрофічне (хоча сама виручка впала дуже помітно), але це тільки поки.

Глава Міненерго попереджає, що вже через три роки нафтова галузь, що забезпечує до 30% надходжень у федеральний бюджет (близько 6 трлн руб.), може знизити свою «удійність» на 3,3 трлн руб., тобто більш ніж удвічі! А враховуючи, що за його очікуванням інвестиції знизяться на 1,3 трлн руб. на рік, то це може викликати технологічний параліч галузі, обвальне падіння видобутку і катастрофічне схлапывание оподатковуваної бази.

Ну, власне, саме так і сталося у Венесуелі, коли заради підтримки штанів влади почали повністю вилучати виручку державної нафтової корпорації PdVSA в бюджет (ну, і приворовывать при цьому, зрозуміло, не забували). В результаті настав той самий технологічний параліч, видобуток впав удвічі, надходження в бюджет – багаторазово, у влади не стало вистачати грошей для роздачі безкоштовної пайки мільйонам люмпенів і стався крах правлячого режиму.

І ось вже енерго-міністр на повному серйозі обговорює венесуельський сценарій в РФ. Які він робить висновки? Обхохочитесь: він пропонує не бюджет рятувати за рахунок нафтовиків, що безуспішно спробували реалізувати венесуельські камради, а нафтову галузь витягати за рахунок бюджету. Його рецепт – зниження загальної податкового навантаження на нафтову галузь і надання стимулюючих пільг (це вже робиться) для родовищ з важкодобувної нафтою. У теорії це повинно допомогти видобувним компаніям технологічно переозброїтися і зберегти обсяги видобутку, що дозволить підтримувати на плаву і бюджет.

Але це допоможе галузі, як мертвому припарки! Це вже проходили подібні механізми в Росії в принципі не працюють, про що я неодноразово писав. Коли нафтової кампанії надають пільги по якому-небудь родовищу, там тут же феноменально зростає видобуток, що дає підстави вважати дану практику успішною. Насправді вона виростає тільки на папері, бухгалтера віртуально перекидають на пільгове родовище видобуток з інших районів і тим самим «оптимізує» оподаткування. Тобто від цього бюджет втрачає, а вдосконалення технологій не відбувається, оскільки наднормативну прибуток топ-менеджери пускають на виплату собі бонусів.

Що стосується технологічного переозброєння, то це повна, абсолютна утопія, така ж божевільна і провальна, як політика імпортозаміщення. Нафтосервісна галузь (технології обслуговування свердловин) імпортозалежна більш ніж на 90%. Кремль самовдоволено констатував, що санкції проти нафтових компаній не призвели до масштабного обвалу видобутку. Зрозуміло, відразу видобуток не впаде. Скажімо, флот для гідророзриву пласта (фрекінг – основний технологічний прийом, що дозволяє підтримувати дебет свердловин), який перестав оновлюватися останні роки, повинен спочатку виробити свій ресурс. І тільки після цього настане колапс.

Однак, судячи з усього, він вже на підході. 29 листопада 2018 р. питання кризи нафтовидобувної галузі став предметом обговорення… Ради Безпеки, у віданні якого знаходяться питання протидії стратегічним загрозам державності РФ. Логічно, враховуючи, що життєздатність країни-бензоколонки знаходиться в повній залежності від чорної рідини. Путін порадився з найближчими соратниками і постановив: «Нам потрібен прорив в галузі». Соратники захоплено аплодували мудрості вождя, але конкретних рішень прийнято так і не було з причини повної безвихідності ситуації.

Але уряд заспокоює масовку: мовляв, не пужайтесь, на сім років нафти ще точно вистачить – до наступних виборів, і навіть трошки після. Оптимісти! Всі їхні прогнози треба ділити надвоє. До речі, наочний приклад Венесуели показує, що нафтовидобувна галузь під мудрим керівництвом генералів Мадуро схлопнув за чотири роки незважаючи на масовані інвестиції Китаю і РФ.

Начебто нічого нового не сказав. Але суть в тому, що абсолютно все, що п’ять років тому я казав, панікер, кликуша і злопыхатель, сьогодні слово в слово повторюють міністр енергетики, міністр природних ресурсів, президент і навколоурядові експерти. Загальний панічний посил можна висловити двома словами «НАФТА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ», і що робити, ніхто не знає. Тому не робиться нічого.