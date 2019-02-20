Операція «Біла балаклава». СБУ повідомила про підготовку спецслужбами Росії зриву виборів президента

Служба безпеки України заявила, що запобігла зрив виборів президента, який готували спецслужби Росії.

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко розповів, що спецслужби Росії планують реалізувати проект зриву виборів в Україні під назвою «Біла балаклава». Для цього Росія планує створити пул суспільно-політичних структур і активізувати їх.

Кононенко додав, що СБУ провела обшуки у трьох прихильників депутата Верховної Ради Надії Савченко, зокрема у активіста Євгена Моренця, який розміщував провокаційні та антиукраїнські матеріали. Заступник голови СБУ зазначає, що Моренець вивчав можливість захоплення будівлі Ради після виборів президента.

Головним агентом спецслужб Росії Кононенко назвав активіста, голову громадської організації «Наждак» Миколи Дульського, який вже організовував протестні акції по дестабілізації ситуації в Україні.

Кононенко додав, що за планом спецслужб Росії люди повинні захоплювати установи і проливати кров, а також стати об’єктом нападу. «Задум РФ — невизнання виборів, скликання віча», — підкреслив заступник голови СБУ.