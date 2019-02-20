Порошенко вклав у виборчий фонд власні 90 мільйонів гривень, – штаб кандидата

У виборчому штабі кандидата в президенти, чинного глави держави Петра Порошенка, запевняють, що він вклав у виборчий фонд близько 90 мільйонів гривень власних коштів.

“Близько 90 мільйонів гривень власних коштів Петра Порошенка прийнято на його рахунок в якості кандидата в президенти”, – сказав Медведєв.

Він також запевнив, що всі заходи, пов’язані з виборчою кампанією, фінансуються з виборчого фонду згідно з чинним законодавством.

Так, за словами прес-секретаря виборчого штабу, в окремі дні оформляється 50, 100 або більше платежів, пов’язаних з передвиборчою кампанією, саме з цього фонду.

Медведєв запевнив, що у Порошенка зараз “найпрозоріший виборчий фонд у порівнянні з іншими кандидатами”.