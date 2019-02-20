Реальні доходи росіян продовжили знижуватися шостий рік поспіль

Реальні грошові доходи (доходи з відрахуванням обов’язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін) у січні 2019 року знизилися на 1,3% порівняно з січнем 2018 року. Такі попередні дані Федеральної служби державної статистики (Росстат).

Згідно з матеріалами служби, грошові доходи росіян у середньому на душу населення у січні склали 24 496 руб. Середньомісячна нарахована заробітна плата зафіксована на рівні 41 120 руб., що на 5,2% більше в номінальному виразі порівняно з січнем 2018 року і на 0,2% більше в реальному вираженні по відношенню до цього ж періоду. Таким чином, зростання реальної зарплати в січні 2019 року виявився найнижчим з липня 2016 року.

Минулий рік став п’ятим роком безперервного падіння реальних доходів населення, пише РБК. У 2017 році скорочення становило 1,7%, в 2016-му — 5,8%, у 2015 році — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. Прем’єр Дмитро Медведєв у грудні минулого року говорив, що уряду в 2018 році вдалося переламати тренд падіння доходів.

Перший віце-прем’єр Антон Силуанов пізніше розкритикував розрахований Росстатом показник реальних доходів населення. «Як він вважається — знає, напевно, тільки Росстат», — сказав Силуанов, помітивши, що є великі претензії до того, як служба виводить цей показник.