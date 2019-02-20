У Бельгії десятки людей досі отримують пенсії за наказом Гітлера

Це плата за службу у військах СС.



У Бельгії близько 30 громадян досі продовжують отримувати призначену лідером нацистів Адольфом Гітлером в 1941 році пенсію за службу у військах СС під час Другої світової війни.

За даними видання, наказ Гітлера, датований 1941 роком, дає право бельгійцям, що приєдналася до нацистських військ під час Другої світової війни, досі отримувати німецькі пенсії.

Відомо, що зазначена справа винесено на обговорення парламентського комітету у закордонних справах.

“Імена цих людей відомі німецькому послу (в Бельгії), проте федеральний уряд, який багато років не могло прийняти реформи у сфері фінансів, ще не проінформовано про даних бельгійців”, – йдеться в тексті резолюції, представленої до розгляду комітету.

Як повідомив виданню Алвін де Конинк – член Групи пам’яті, що включає в’язнів концентраційних таборів Третього рейху і їх нащадків, протягом 70 років бельгійські нацисти отримують пенсії у розмірі від 425 до 1275 євро в місяць.

У той же час, зазначив Конинк, бельгійці, яких під час війни використовували в Німеччині як рабську силу, отримували компенсацію у розмірі лише 50 євро щомісяця.