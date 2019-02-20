Кінотеатри мережі Regal в США не скасовують покази російського фільму “Т-34”

Мережа кінотеатрів Regal Cinemas не планує скасовувати заплановані на середу покази російського фільму “Т-34”, повідомили в компанії.

Раніше посольство України повідомило, що звернулося до американським кінотеатрам, де з 20 лютого повинен був початися показ, з проханням переглянути рішення про допуск фільму на екрани.

Посольство РФ в Сполучених Штатах в свою чергу назвало це втручанням у внутрішні справи США.

“Станом на даний момент, ми не отримували вказівки скасувати покази, квитки продаються”, – повідомили в кінотеатрі цієї мережі в місті Ферфакс в штаті Віргінія. У головному офісі компанії Regal Cinemas також повідомили, що “вказівки про скасування показу на даний час не було”.

Подивитися стрічку в цій мережі можна буде ввечері в середу в кінотеатрах Нью-Йорка, Меріленда, Віргінії, Пенсільванії і в інших штатах Америки.

Як повідомила представник кінотеатру у Віргінії, більш ніж за добу до показу було продано 20 квитків в зал, розрахований на сто чоловік. “Це цілком хороший показник”, – зазначила співрозмовниця агентства.

Російський фільм у США покажуть російською мовою з англійськими субтитрами. Квитки на російську картину коштують трохи дорожче, ніж на американські фільми, і обійдуться глядачам в 15 доларів.