В Ірландії зірваний рекордний в історії країни джекпот у лотерею

Сума виграшу більше 175 мільйонів євро



В Ірландії зірваний рекордний в історії країни джек-пот лотереї EuroMillions на суму понад 175 мільйонів євро.

Поки невідомо, де був куплений виграшний квиток, як і ім’я переможця. Представник Національної лотереї Міріам Донохо заявила, що організація не зможе розкрити місцезнаходження магазину протягом декількох днів.

“Це така велика перемога, це буде величезним шоком для власника квитка”, – додала вона.

Вона сказала, що це 14-я перемога EuroMillions в Ірландії. Попереднім найбільшим переможцем в Ірландії була Долорес Макнамара з Лімерика, яка виграла 115 мільйонів євро в 2005 році.

У січні пара з Північної Ірландії виграла EuroMillions джекпот 115 млн фунтів стерлінгів. Це була четверта за величиною перемога EuroMillions у Великобританії і найбільша в Північній Ірландії.