Єврокомісія звинуватила Угорщину в фейках про міграційну політику

Мова йде про теорії змови.



Уряд Угорщини під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана поширює фейкові новини про міграційну політику ЄС, засновані на “божевільної теорії змови”, заявив у вівторок, 19 лютого, в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Маргаритис Схинас.

Представник Єврокомісії Маргаритис Схинас вважає, що оприлюднені угорським урядом плани по розгортанню масивної рекламної кампанії, спрямованої проти голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і американського мільярдера Джорджа Сороса, має угорське походження.

Офіційний представник ЄК вважає, що “ніякої змови не існує”.

“Країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію”, – підкреслив Схинас.

Представник уряду Угорщини Золтан Ковач, в свою чергу підкреслив, що Брюссель хоче і далі підтримувати нелегальну міграцію.

В рамках рекламної кампанії був презентований плакат, на якому поруч зображені Юнкер і Сорос, і видно напис великим шрифтом: “У вас теж є право знати про плани Брюсселя”. Нижче значиться шрифтом дрібніше: “Вони хочуть ввести обов’язкові квоти на прийом мігрантів. Вони хочуть послабити право країн-членів ЄС на охорону кордонів. Вони хочуть полегшити імміграцію, ввівши міграційні візи”.

У вересні 2018 року на саміті ЄС у Зальцбурзі Юнкер заявив про відмову від планів щодо запровадження обов’язкових квот на розподіл мігрантів у різні країни ЄС.

Нагадаємо, глави держав та урядів більшості країн Євросоюзу зустрілися в Брюсселі, щоб в черговий раз спробувати врегулювати міграційну криза. Зараз це одна з найбільш гострих проблем ЄС, у тому числі яка стала причиною виходу з товариства Великобританії (Brexit).