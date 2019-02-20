Трамп зробив заяву з денуклеаризації КНДР

Трамп “не підганяє” Кім Чен Ина.



Президент США Дональд Трамп заявив, що “не підганяє” лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з денуклеаризацией країни.

“Я думаю, що хотів б побачити денуклеаризацію Північної Кореї. Я думаю, ми це побачимо в кінцевому рахунку”, – сказав Трамп.

Він додав, що розраховує на те, що його друга зустріч з Кім Чен Ином буде “дуже цікавою”.

Нагадаємо, 6 лютого президент США Дональд Трамп оголосив, що наступна зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином пройде 27-28 лютого у В’єтнамі.

12 червня 2018 в Сінгапурі відбулася перша в історії зустріч лідерів США і КНДР. За підсумками переговорів Дональд Трапм і Кім Чен Ин підписали спільну угоду, в якій говориться, що Пхеньян буде працювати у напрямку “повної денуклеаризації Корейського півострова”.