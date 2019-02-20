Росіяни можуть назавжди забути про доступне житло

Як зазначив на початку другої декади лютого співголова загальноросійської громадської організації «Ділова Росія» Андрій Назаров, на сьогоднішній день понад 46% угод з придбання житлової нерухомості в Росії проходить із залученням іпотечних кредитів.

«Однак ставки знову повернулися до позначки в 10% і продовжують повзти вгору, — підкреслив він. — І кожна нова надбавка змушує приблизно 5% потенційних покупців відкласти велику покупку. А в умовах, коли потрібно в 2 рази наростити обсяги введеного житла і почати забезпечувати житлом за 5 мільйонів сімей в рік, ставка повинна знаходиться на рівні 5-7%».

— Але у нас в країні, — вважає декан факультету економіки нерухомості Інституту галузевого менеджменту РАНХиГС Олена Івакіна, — зниження ставок по іпотеці практично позаекономічний явище. Жоден банкір не скаже вам, що це треба робити. Або скаже, але тільки якщо навпаки буде сидіти глава адміністрації. Хоча те, що в нашій країні при інфляції в 4,3% ставка була 9,8%, більш ніж в два рази вище показника інфляції, характеризує ризикованість вкладень в економіку, ризикованість банків, які намагаються підвищеним відсотком закрити свої майбутні ризики.

Ось і нинішніх умовах, — розвиває тему керуючий партнер «Єдиної міської служби «Допомога Пайовикам» Жанна Маліс, — банки вимушено піднімають середній рівень іпотечних ставок. Так, після підвищення іпотечних ставок найбільш великими банками в 2018 році, стала простежуватися загальна тенденція підвищення цих показників. Банки змушені підвищувати ставки по іпотеці, так як дешеві кредити можуть підірвати і так нестабільне становище системи банківських установ.

Втім, 12 лютого в Татарстані Володимир Путін заявив: зростання банківських ставок в Росії, в тому числі по іпотеці, — це прогнозоване явище, і в подальшому вони почнуть знижуватися. «Це буде разове явище і короткострокове, і надалі показники повинні не тільки наздогнати, але і почати знижуватися, в тому числі макроекономічні показники», — сказав глава держави.

Коли глава держави кидає подібні фрази, це, в принципі, може означати тільки одне — проблема зростання іпотечних ставок вже опрацьовувалася на вищому рівні, і якась «дорожня карта» по цій проблемі була вироблена. Ну, справді, невже сам президент, який обіцяв не допускати підвищення пенсійного віку, не зовсім вірно (або навіть взагалі помилково) оцінив найближчі економічні перспективи країни і не прорахував всіх варіантів?

Цікаво, за яких умов іпотечні ставки повинні знизитися, і наскільки помітним буде ця зміна?

— Прогнози про зниження іпотечної ставки спираються, на наш погляд, не стільки на макроекономічні чинники, скільки очікування від реалізованої реформи фінансування будівництва, — міркує директор департаменту нерухомості Sezar Group Віктор Прокопенко. — Очевидно, банки стануть акумуляторами значних фінансових потоків: проектного кредитування девелопменту, іпотечного кредитування громадян, їхніх грошових коштів на ескроу-рахунки. По мірі накопичення банками ліквідності можна очікувати і поступального руху в бік зниження іпотечної ставки.

— Однак, — впевнена керівник відділу маркетингу петербурзького будівельно-інвестиційного холдингу «Аквілон Інвест» Яна Булмистре, — зниження іпотечних ставок як мінімум в першому півріччі навряд чи можливо. Для цього необхідно або зниження ключової ставки ЦБ, що прямо залежить від загальної економічної ситуації, або відродження програм госсубсидирования іпотеки. На жаль, ні перше, ні друге прогнозувати навіть у перспективі на рік не вийде. Поки ставки ще не перейшли комфортну межу.

Тоді, може бути, якісь заходи можуть бути вжиті урядом у директивному порядку? Наприклад, теоретично цілком можна покликати на закрите урядова нарада керівників найбільших кредитно-фінансових організацій в черговий раз реалізувати «бензиновий сценарій», запропонувавши знизити ставки по іпотеці, так би мовити, добровільно-примусовому порядку.

— Дуже важливо, — вважає директор по продажах ГК «Гранель» Рустам Арсланов, щоб держава найближчим часом розробило програму субсидування іпотечної ставки, якщо вона подолає рубіж у 12% річних. Що стосується програми госсубидирования іпотечної ставки, то ми впевнені — вона необхідна. У зв’язку з ситуацією на ринку нерухомості стримати зростання цін цілком зможе зниження ставки іпотечного кредиту до рівня 5-7% річних, а це під силу тільки державі.

— Знизити уряд ставку ніяк не зможе — закони економіки все-таки не менш жорсткі, ніж державні, — вважає керівник відділу іпотеки і кредитів «НДВ-Супермаркет нерухомості» Ірина Туманова. — Але чи зможе співфінансувати позики. Наприклад, у 2015-2016 роках всі позичальники сплачували іпотеку під 12% річних. Банки готові видавати її під 15-16%, але з бюджету кредитним організаціям компенсували недоотриману вигоду. Програма обійшлася владі недешево, зате мала для того періоду феноменальний успіх. У найближчий рік повторення такого сценарію не виключено. До речі, днями висловлені перші ініціативи втручання держави в іпотечний ринок: міністр праці Максим Топілін на інвестфорумі в Сочі пропонував зробити безстроковою ставку 6% по іпотеці для сімей з двома і трьома дітьми, тоді як зараз пільгова ставка діє перші 3-8 років в залежності від того, скільки в сім’ї дітей.

— Проте сам механізм субсидування, — наголошує керуючий партнер компанії «Метриум», учасник партнерської мережі CBRE Марія Литинецкая, — не можна застосовувати постійно. Мова йде про компенсацію витрат банкам і обмеженому числу покупців житла, що будується за рахунок бюджету усієї країни, тобто платників податків. На такій базі житловий ринок не може розвиватися через її очевидною ущербності. На якому етапі зростання іпотечних ставок влади почнуть субсидування, зараз сказати складно. Вважаю, що при наближенні вартості кредиту до 12-12,5% влади почнуть вливання, щоб знизити ставку 10-11% річних. Потрібно розуміти, що платоспроможність населення за останні чотири роки різко впала, і іпотека навіть під 11,5−12% вже не буде сприйматися позичальниками так само оптимістично, як в 2013 році.

Тоді, може бути, «добру волю» можуть проявити самі банкіри? З 1 липня, коли будуть введені ескроу-рахунки, банки отримають контроль над значними коштами пайовиків. Чому б не пустити їх в оборот?

— Теоретично, — припускає Ірина Туманова, — за рахунок коштів пайовиків, вимірюються трильйонами рублів, банки, що фінансують будівництво, безкоштовно отримують доступ до колосальних обсягів фондування. Це безпрецедентна для російської економіки ситуація. Видаючи з цих коштів житлові кредити навіть під 5-10% річних, банки все одно залишаються в плюсі. Можливо, для підтримки попиту банки використовуватимуть ці резерви «дармових грошей».

— Але такі пропозиції зі зниженою ставкою, — припускає Яна Булмистре, — будуть доступні тільки у випадку, якщо іпотека взята в тому ж банку, в якому відкритий рахунок «ескроу».

Для того, щоб ставки по іпотеці знизилися, резюмують експерти, треба, щоб люди почали купувати житло. Але для цього у них повинні бути хороші зарплати, а для цього повинні бути робочі місця. У свою чергу, для цього потрібно покращувати всі економічні показники в країні і знижувати ставки по іпотеці. Адже зростання ставок вище 10% річних, по суті, означає, що в кінцевому підсумку за час погашення взятого кредиту покупець сплачує за квартиру подвійну ціну.