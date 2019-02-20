Чи врятують Росію рекордні запаси жовтого металу

Росія ударними темпами накопичувати золото на чорний день. Це випливає з інформації Пробірної палати. За її даними, РФ за рік скоротила експорт золота в 3,3 рази — з 56,6 тонн (1,82 млн унцій) до 17,05 тонн (548 083 унцій). Таким чином, в 2018 році на експорт пішло всього 5,4% виробленого в країні золота.

Одночасно афінажні заводи наростили виробництво золота на 2,45% – до 314,42 тонн (10,1 млн унцій).

Зауважимо, запаси золота нарощує не одна Росія. 1 лютого Всесвітня рада по золоту (World Gold Council — створена в 1987 році основними виробниками золота у світі міжнародна організація) опублікував дослідження світового виробництва і споживання жовтого металу за підсумками 2018 року.

Згідно з даними WGC, споживання золота зросла за минулий рік на 4%, до 4,35 тис. тонн, максимуму з 2016 року. При цьому темпи зростання стали максимальними за останні сім років.

Як і в 2011 році, основною причиною підвищення світового споживання золота став попит з боку центробанків. За даними WGC, за рік він зріс на 74%, до 651,5 тонни — другий максимальний річний показник за всю історію спостережень. Більше центральні банки купили золота тільки 1971 році, відзначається в огляді WGC.

Нагадаємо: майже півстоліття тому президент США Річард Ніксон скасував прив’язку курсу долара до золота, що змусило центральні банки скуповувати метал. Однак тоді вартість золота становила $ 35 за тройську унцію, а зараз воно котирується по $ 1320 за унцію.

За даними WGC, найбільшим споживачем золота залишається Банк Росії. За підсумками року він набув більш 274 тонн металу, довівши його обсяг до 2133 тонн (п’яте місце за резервами у світі, на першому США з 8 тис. тонн). Тим самим ЦБ профінансував майже весь загальний обсяг продажів свого портфеля казначейських зобов’язань США, зазначається у звіті WGC.

На другому місці за темпами зростання виявився ЦБ Туреччини, наростив за дванадцять місяців золоті запаси на 51,5 тонни. Значно поповнили запаси жовтого металу Казахстан (понад 50 тонн) і Польща (більше 25 тонн).

На думку Bloomberg, ризики торгової війни між США і Китаєм змушують активно нарощувати вкладення в метал не тільки центробанки, але і професійних інвесторів. За даними агентства, з початку року активи біржових фондів, що інвестують в золото, зросли на 52 тонни — до 2,26 тис. тонн, максимуму з квітня 2013 року.

На думку ряду аналітиків, ціни на золото знаходяться на початковому етапі довгострокового відновлення. Попит на активи «тихої гавані», вважають вони, зростає на тлі підвищення ризиків гальмування світової економіки і прискорення інфляції на початку наступного десятиліття.

Що до Росії, не раз висловлювалася версія: Кремль має намір не просто накопичити золото в резервах, але і використовувати його в якості альтернативи долара в зовнішній торгівлі, якщо країну заженуть в кут.

Чи врятує нашу країну золотий запас?

— Я скептично ставлюся до ідеї, що золото буде дорожчати, — відзначає президент Союзу підприємців і орендарів Росії Андрій Бунич. — В стратегічній перспективі, з появою нових технологічних фінансових платформ, і нових систем розрахунків, золото буде тільки дешевшати.

Та й зараз має сенс тримати в золоті тільки частину резервів країни. Так, Росія збільшила частку резервів у золоті, оскільки інші інструменти можуть виявитися токсичними. Але просуватися на цьому напрямку далі певної межі явно не варто.

Про можливі ризики, я вважаю, може свідчити якраз факт скорочення нами експорту золота. Можливо, зараз ринок золота перенасичений, і на ньому не так просто продати жовтий метал. Ціна, зауважу, відразу ж починає падати, якщо стає відомо, що хтось зібрав багато золота, і збирається продавати його великими партіями.

«СП»: — Золото можна вважати «тихою гаванню» — безпечним активом?

— Там, хто вважає золото надійним активом, потрібно згадати історію. Практично всі 1970-е золото різко зростало в ціні у зв’язку з енергетичною кризою, а також стагфляцією у США та інших західних країнах (тобто в ситуації, коли економічний спад і депресивний стан економіки поєднуються зі зростанням цін (інфляцією). До 1978 році ціни на золото підскочили до $ 200 за унцію, до 1980 року — до $ 850 за унцію. Стали лунати захоплені крики, що золото — видатний актив, і він буде рости вічно.

Аналітики закликали скуповувати «жовтий метал», і багато хто так і вчинили. Тим не менш, в кінці 1987-го ціни впали до $ 500 за унцію. Але крики не припинилися: стали говорити, що тепер золото на дні, і тепер його точно треба скуповувати. В результаті В кінці 1980-х величезна кількість інвесторів скуповували золото — начебто за низькою ціною. Але в 1996-1999 роках котирування впали з $ 420 до $ 260 за унцію. А потім, на позначці $ 300 за унцію, завмерли на цілих 20 років.

Можна собі уявити, скільки втратили люди, які інвестували в цей «безпечний актив» — особливо з урахуванням інфляції за 20 років. Ця історія, я вважаю, повинна бути уроком для всіх, хто вважає золото «тихою гаванню».

В золоті є й інший ризик: незрозуміло, як встановлюється ціна на цей актив. Вона ще менш транспарантна, ніж ціна на нафту та інші сировинні активи. Всі ці інші активи — нехай не прямо прив’язані до виробничого циклу. А ось золото з виробничим циклом взагалі ніяк не пов’язано.

Фактично, мова йде про те, що контрольована Ротшильдами Лондонська біржа може в будь-який момент встановити такий курс золота, який заманеться. Просто тому, що вона володіє інформацією, скільки у кого золота, і хто його збирається продавати, а хто — купувати. Власне, основних власників золота не можна навіть назвати учасниками ринку — вони, з фінансової точки зору, є учасниками постійного картельної змови.

У світі, зауважу, накопичено досить багато золота — до 200 тисяч тонн. З них 100 тисяч тонн — це ювелірні вироби, 30-40 тисяч тонн на руках інвесторів. Але промисловості щорічно потрібно мізер з цієї кількості — всього кілька десятків тонн. Причому, навіть це золото можна, при необхідності, замінити — воно не є критичним матеріалом з точки зору технологій.

При цьому видобуток золота йде своєю чергою. І щорічно видобувається 3 тисячі тонн металу — в десятки разів більше, ніж потрібно для технологічних потреб.

Виходить, золото добувають, щоб країни купували його для страховки. Але визначити вартість такої страховки, яка не підкріплена економічною доцільністю, — практично неможливо.

«СП»: — Але Росія збирається страхувати від ризиків саме золотом. Це виправданий крок?

— Нам потрібно враховувати досвід Венесуели. 1 листопада 2018 року Дональд Трамп розпорядився ввести санкції, покликані блокувати операції Венесуели з її золотим запасом. Адміністрація США заявила, що має намір перешкодити влади латиноамериканської країни «розкрадати багатство Венесуели в своїх корумпованих цілях» і «завдавати шкоди інфраструктурі Венесуели та екології країни шляхом безгосподарного управління».

Це означає, США і ЄС нічого не варто — при необхідності — ввести аналогічну заборону на операції Росії з золотим запасом. Можливо, з цієї причини Китай не нарощує золотий запас так само активно, як Росія. Золото в структурі резервів КНР становить не більше 2%, в той час як у РФ — 20%. По суті, ми потрапляємо в залежність від золотого ринку, який не нами управляється.

Так, у критичній ситуації можна розрахуватися золотом по бартеру з якимись постачальниками. Причому головне в цьому випадку — мати золото на своїй території (я не впевнений, що все наше золото зберігається в Росії). Але і в цьому випадку, якщо велика партія золота виявиться в обороті, ціна на нього може впасти. Невипадково всі операції на золотому ринку відбуваються таємно, непомітно, і дуже поступово.

Враховуючи сказане, надія, що ми скупимо все золото, і будемо сидіти на ньому розкошуючи — це ілюзія.