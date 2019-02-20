Мінування і евакуації будуть продовжуватися

У нас четвертий день триває вакханалія телефонних дзвінків з попередженнями про мінування. Знову евакуація торгових центрів, установ, зовсім останнього — повністю евакуйовані всі корпуси багатостраждального ІТМО.

Враховуючи завзятість і безкарність терористів протягом півтора років, можна зробити висновок, що мова не може йти про приватних осіб, навіть володіють відповідною кваліфікацією. Поки ще на рівних боротися з державою без жодних видимих наслідків не виходить — ресурно держава сильніше будь-якого терориста. Безумовно, треба робити знижку на безрукость і безголовость державних борців, благо на увазі приклад з «Телеграмом», але принаймні тоді Роскомнагляд чесно намагався, випалюючи інтернет килимовими бомбардуваннями. У випадку з телефонним терором не видно навіть цього. А значить — спецслужби віддають собі звіт, з чим і ким вони мають справу.

По суті, є тільки два варіанти, цілком укладаються в те, що відбувається. Перший варіант — йде підготовка до обробки громадської думки з приводу чергових обмежень в інформаційній сфері, тим більше, що запит у влади на подібний заборона є, він ясно озвучений і активно пробивається. У такому разі терор — справа рук «своїх», а тому їх пошук навіть теоретично не може увінчатися успіхом. Ну, і заодно різні служби потренуються.

Варіант другий — наші партнери. Ненав’язливо натякають на те, що тримають Росію за всі ніжні місця і в разі необхідності можуть влаштувати повний колапс у всіх можливих сферах. Власне, тоді незграбні спроби відгородитися — це реакція на такі натяки. У такому сценарії ловити когось теж немає жодного сенсу: по-перше, просто не можуть, а по-друге, це нічого не дасть.

Безумовно, диверсії і терор у сфері інформаційної безпеки — явище порівняно нове. Тим більше, що приклади є — коли іранцям з допомогою «хробака» влаштували вкрай неприємну показову акцію по управлінню їх центрифугами, що збагачує уран. Точно так само можна порушити або загнати в колапс енергопостачання регіонів або країни в цілому, створити катастрофи на транспорті, заглушити зв’язок — все це буде сприйнято дуже болісно, а збиток буде вимірюватися відсотками ВВП. В цьому плані відпрацювання захисних заходів і вироблення стратегії безпеки неминучі. Інше питання, що захистити (тим більш надійно) свою інфраструктуру навряд чи можливо. Однак і тут є вихід, тим більше, що він давно відомий і випробуваний — стратегія взаємного страху. Противник повинен знати і розуміти, що у відповідь на його напад він отримає таку ж по своїй території. Залишається лише зрозуміти, хто такий цей противник, так як він зовсім необов’язково може бути прив’язаний до якоїсь конкретної території або діяти, перебуваючи на чужій.

Завдання складне, але тим і цікава. Тим не менше поки у неї явного рішення немає. А значить — мінування і евакуації будуть продовжуватися, причому невідомо, як довго і що з цим робити.