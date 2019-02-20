Мати Скрипаля заявила про його зникнення

Мати Скрипаля звернулася в поліцію



У вівторок, 19 лютого, в поліцію були відправлені заяви з вимогою визнати зниклими без вести Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Мати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля Олена звернулася в поліцію із заявою про визнання зниклими без вести родичів, отруєних у Солсбері, сказала племінниця Скрипаля Вікторія.

«У вівторок відправлені заяви в поліцію з проханням визнати Сергія Скрипаля та його доньку Юлію зниклими без вести. Документи подані поштою до відділу поліції за місцем проживання Юлії в Москві», – повідомила Вікторія Скрипаль.

Вікторія Скрипаль живе в Ярославлі з матір’ю екс-полковника ГРУ. Раніше вони збиралися відвідати Великобританію, щоб дізнатися про своїх родичів, але Вікторії неодноразово відмовлялися дати британську візу.