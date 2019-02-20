У Британії помилково поховали чоловіка Єлизавети II

Британці шоковані.



Жителів Британії були шоковані звісткою про смерть чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа.

Незабаром з’ясувалося, що новина була помилкою, із-за збою в роботі сайту. Інформація про кончину монаршої персони з’явилася на сторінці Ради графства Хемпшир, в ній йшла мова про «глибокі співчуття королівської сім’ї» від імені лорда-намісника і Ради графства.

Також повідомлялося, що на адміністративних будівлях приспущені прапори на знак жалоби.

Незабаром ця сторінка була вилучена, і лорда-намісника, Букінгемського палацу взагалі і самому 97-річного герцога Единбурзького були принесені вибачення.

Зазначимо, що Рада зобов’язана оперативно реагувати на такі події, тому на сайтах є заготовки, але із-за технічного збою повідомлення виявилося опублікованими.

Нагадаємо, що машина 97-річного герцога Единбурзького зіткнулась з іншим автомобілем. Відомо про двох поранених. Букінгемський палац підтвердив факт аварії, але заявив, що сам герцог не постраждав. Повідомляється, що Філіп сам був за кермом. На фотографіях з місця ДТП видно той, що перекинувся набік Range Rover принца. Друга машина з’їхала з дороги в кущі.

На місце прибула поліція і медики. Свідки стверджують, що Філіп, якому допомогли вибратися з машини, був сильно вражений. Його доставили в Сандрингемский палац, де його оглянув лікар. Автомобіль принца отримав серйозні пошкодження.

Філіп у квітні 2018 року переніс операцію на стегні. З серпня 2017 року чоловік королеви офіційно числиться на пенсії.