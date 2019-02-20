Самий безпечний бізнес

Якщо все-таки наважуся коли бізнесом займатися, то ні в якому разі не пов’язаним з театральним. Там дуже небезпечно. Замовив якусь табуретку для постановки без проведення тендеру і будь люб’язний — кримінальну справу з предъявой шкоди в 380 рублів, а через рік цифра зросте до 80 млн рублів, і ти вже очолюєш цілу ОЗУ.

В інвестиційну діяльність теж ні ногою! Там можеш хоч 25 років з американським паспортом інвестувати в Росію, сам президент з тобою буде ручкаться, а потім побрезгуешь уважити прохання якогось пройдисвіта з друзів, що мають вплив в ФСБ, і вже під арештом за розкрадання 2,5 млрд рублів.

Якщо зважуся йти в бізнес, то тільки де ракети роблять. По-перше, це строго таємно і ніхто носа не суне. Ніякої слідак з СК або оперативник з ФСБ близько не підійде. Укладай контракт з Китаєм на 1,3 млрд доларів, грошики отримуй і ні в чому собі не відмовляй.

Потім розкажеш між справою, що ось яка прикра історія трапилася з цими ракетами. Повантажили їх на судно, але то вантажники прив’язали їх до палубі ненадійно, то мотузки гнилі були. А посередині океану, біля острова Буяна, набігла хвиля і змила все! Ось і свідки є. Два восьминога бачили, як ці ракети повз них у глибину водну поринали. Можуть при нагоді і письмово засвідчити. Так що слідство навіть не проводилося.

Так і збиток за мірками держкорпорації не такий великий. Множимо 1,3 млрд на поточний курс і отримуємо якісь жалюгідні 100 мільярдів рублів. Держава виділить ще, а з Китаєм ми домовилися, що вони почекають, поки нові зробимо. Та й що следак, навіть журналісти не поцікавилися, як восьминоги визначили, що це ракети для Китаю? А може, повз них чавунні болванки на глибину пройшли.

Загалом, хороший бізнес, безпечний у частині кримінального переслідування. Але в нього, мабуть, кого не візьмуть.