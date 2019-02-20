У чому відмінність можливої китайської сланцевої революції від американської?

Китай запевняє, що скоро може зробити справжню революцію у сфері виробництва сланцевих вуглеводнів — подібно до американської. Лише в галузі видобутку сланцевого газу. Які зміни відбудуться на глобальному ринку «блакитного палива», якщо КНР дійсно зробить прорив в цій області? І відчує це на собі Росія? І чим китайська сланцева революція може відрізнятися від американської?

Дійсно, успіх китайської наукової думки, якщо, звичайно, станеться анонсований технологічний прорив, надасть грандіозне вплив на весь світовий ринок вуглеводневої сировини. Причому можливий успіх китайців може дуже не сподобатися багатьом найбільшим виробникам скрапленого природного газу (СПГ) — США, Австралії та багатьох інших.

Сьогодні ж китайські вчені заявляють, що ними нібито розроблений революційний спосіб видобутку сланцевого газу, який, як вони вважають, допоможе вирішити проблеми, пов’язані з китайськими сланцевими родовищами, яких в Піднебесній більше ніж достатньо. Причому китайці запевняють, що розроблений ними новий спосіб виробництва, над якими билися кращі уми ціле десятиліття, будуть випробуваний вже нинішньої весни. Якщо нова технологія себе виправдає, то світової газової індустрії дійсно варто чекати кардинальних змін.

Так про що ж, власне, йдеться? Справа в тому, що сьогодні на території Китаю в провінції Сичуань розвідані найбільш великі запаси у світі сланцевого газу — це приблизно 31,6 трлн кубометрів.

Проте є кілька «але». Справа в тому, що проблема Китаю полягає в тому, що він поки що технологічно не готовий видобувати так необхідний їй газ, потреба в якому в країні щорічно, в середньому, збільшується на 13%.

Звичайно, КНР намагалася використовувати західні технології, щоб підняти своє «блакитне золото» з глибини 3,5 тис. метрів, але, на жаль, гідророзрив пласта, широко застосовуваний у США, в даному випадку не підходить, оскільки надто вже глибоко залягає викопне паливо. Для підняття газу з такої глибини необхідно створити тиск рідини близько 100 мегапаскалей. Для порівняння: приблизно такий же тиск на дні найглибшої на нашій планеті Маріанської западини. В світі ще не створений насос, здатний подавати воду під таким тиском. Не створена і труба, яка в змозі працювати при подібній навантаженні.

Тим не менш, Китай в останні роки активно проводив дослідження в цій області — займався геологорозвідкою і бурінням свердловин. В даний час сланцева газовидобуток в Китаї йде на родовищі Фулін. Планувалося, що вона буде щорічно збільшуватися чи не в геометричній прогресії, але на практиці, котрий рік поспіль, тут видобувається не більше 6 млрд кубометрів. Поки в китайській компанії Sinopec, що займається розробкою, лише скрушно розводить руками. Китай як і раніше залишається найбільшим світовим імпортером СПГ: так, в 2018 році обсяг ввезення збільшився більш ніж на третину – до 90,39 млн тонн, а до 2020 року цей показник може зрости до 140 млрд кубометрів.

Енергетичні амбіції Піднебесної великі — до 30 млрд кубометрів власного видобутку в 2020 році Китай до 2039 році має намір наростити обсяги до 100 млрд кубів. Однак цей план може бути зірвано, якщо результати випробування нової революційної технології, про яку розповіли китайські вчені, не будуть відповідати очікуваним.

Проблема полягає не тільки у величезній глибині залягання китайського сланцевого газу, а у воді з хімікатами, які потрібно закачувати в пласти. Води буде потрібно дуже багато: у США, наприклад, при видобутку сланцевої нафти співвідношення води і нафти «на виході» складає 10 до 1. Тобто, очевидно, що такий обсяг рідини ще потрібно десь взяти, а потім кудись подіти. В Америці проблема поки вдало вирішується — спочатку там виникли майже ідеальні умови для видобутку сланцевого сировини. Проте вже сьогодні багато експерти б’ють на сполох. Основні побоювання пов’язані з утилізацією відпрацьованої води. Якщо її знову закачувати в свердловину, то велика ймовірність екологічної катастрофи і сейсмологічної нестійкості. Утилізувати на поверхні занадто дорого — собівартість бареля збільшується на 6-10 доларів. Все б нічого, якщо б вартість нафти постійно знаходилася вище 60-70 доларів за барель. Але за меншою ціною ці витрати безпосередньо позначаються на рентабельність видобутку.

В Китаї ж великий дефіцит води, тому технологія гідророзриву (фрекінгу) ну ніяк не підходить. І наявність грошей у китайських компаній ніколи не компенсує цей дефіцит. Тому китайська «технологічна думка» стала розвиватися дещо в іншому напрямку — місцеві вчені винайшли метод безводній видобутку сланцевого газу. Насправді, як такої, технології ще й немає — вперше її і випробують цієї весни. Зате у неї є назва – «енергетичний стрижень». А вона розроблена групою вчених-ядерників головною держлабораторії контрольованих ударних хвиль при Сианьском транспортному університеті. Принаймні, таку інформацію передають китайські ЗМІ.

Відмінність цього методу від технології гідророзриву пласта полягає в тому, що вивільнення газу з осадових порід відбувається не за рахунок рідини під високим тиском. Китайці за допомогою створеної ними установки хочуть задіяти потужний електричний струм для генерації концентрованих контрольованих ударних хвиль, кожна з яких може досягати 200 мегапаскалей. Кажуть, результат буде приблизно такий же, як і при гідророзриві — в пласті утворюються зони розлому діаметром 50 метрів. Таким чудесним чином і станеться «вивільнення» газу, розповідає професор Чжан Юнминь. А професор Китайського університету нафти міста Циндао Ван Чэнвэнь запевняє, що цей метод буде більш щадним для екології, ніж гідророзрив. Але поки багатьом науковим мужам не дуже зрозуміло, як буде працювати створене пристрій і чи зуміє воно взагалі генерувати величезний обсяг енергії в надглибоких свердловин.

Якщо у китайців все-таки, як говориться, зростеться, а нова технологія покаже свою ефективність, то в світі дійсно відбудеться черговий перерозподіл економічних центрів тяжіння в області енергетики, так як Китай надовго забезпечить себе газом.

Якщо йому це вдасться, то ринок СПГ просто впаде, а всі проекти, які закладалися саме під китайський попит, виявляться нерентабельними. Можна згадати, що в США сьогодні будуються кілька СПГ-заводів, які «заточені» під Китай. У числі постраждалих можуть також виявитися Австралія і Катар. У свою чергу, Росія також вкладає величезні інвестиції в СПГ-виробництво («Ямал СПГ», «Арктик-СПГ», СПГ-завод на Сахаліні і т. д.).

Поки Росія не хоче робити ніякі технологічні революції у своїй нафтогазовій сфері, хоча у нас немає проблем з водою, ні з нетрадиційними запасами вуглеводневої сировини. Навіщо? Звичайних запасів і так вистачає — немає ніякого сенсу інвестувати в сланці, а тим більше створювати щось на зразок досить витратною китайською технологією. За винятком, мабуть, родовищ сланцевої нафти Баженової свити. Але освоювати її зовсім не обов’язково «китайським методом».

Сланцева нафту на кожному родовищі за своїми характеристиками різна. Звичайне копіювання американських ноу-хау для російських родовищ не підходить, оскільки західні технології видобутку сланцевих нафти і газу повинні бути адаптовані під геологію Росії. Раніше в нашій країні створювалися спільні підприємства з найбільшими західними компаніями — вони і займалися видобутком нафти, яку важко добути. Проте були введені санкції і співробітництво поступово зійшло нанівець.

Сьогодні все ж головним залишається питання, чи зможуть китайці (або як швидко вони це зроблять) здійснити ту технологічну революцію, яку анонсували? Ніхто не знає, як пройдуть випробування «енергетичного стрижня», і чи відбудуться вони взагалі. Тут можна згадати, що раніше японці також гучно заявляли на весь світ, що навчилися виробляти газ з гідрату метану, якого стільки, що вони, мовляв, запрудят їм всю планету. І вони всерйоз розмірковували про технологічної революції, щоправда, поки що-то причаїлися і мовчать — мабуть, не все вийшло так, як передбачалося.

Проблема Пекіна при випробуванні нової технології, ймовірно, буде складатися не тільки в технологічному аспекті — рентабельності видобутку також ніхто не скасовував. А то може знову статися надування чергових бульбашок: начебто і темпи розвитку китайської економіки на заздрість багатьом, але чомусь раптом на теренах Китаю стали з’являтися міста-примари, в яких немає жодної живої душі за винятком сторожів. Або ось: машин в Піднебесній на душу населення також продається багато, але дані споживання палива говорять про те, що багато авто взагалі ніби як і не використовуються – стоять на приколі в гаражах і на автостоянках. Зі сланцевої здобиччю можлива така ж історія. Є сенс інвестувати величезні кошти в «революцію», щоб потім підраховувати збитки? Питання, звичайно, риторичне і відповідь на нього ми дізнаємося вже скоро, адже з безлічі проектів вистрілюють одиниці. Так що, енергетичні подібно до американської революції — явище досить рідкісне, але є сенс зупинитися на деяких її аспектах.

Справа в тому, що до 1970-м рокам влади США почали стимулювати податковими пільгами розвиток видобутку вуглеводнів в країні, яка стрімко знижувалася. І акцент робився на нові території, де можна було спробувати почати виробництво важкодоступних нафти і газу нетрадиційним способом. Втім, пільги передбачалися не тільки для розробників сланців, але для бітумних пісків , які сьогодні успішно розробляються в Канаді, та інших важковидобувних запасів.

В даному випадку для компаній вимагалося знайти рентабельний спосіб вилучення вуглеводневої сировини з щільних сланцевих пластів. У підсумку це вдалося лише одному підприємцю – Джорджа Мітчелла, якого вважають батьком сланцевої революції.

Ця людина невпинно бурив 18 років бурив на своїй ділянці. Інвестував, як сьогодні б сказали, що у нього прірву грошей, але все марно. Але одного разу він додумався використовувати одночасно дві вже відомі технології – гідророзрив пласта і направлене буріння. Еврика — йому супроводив успіх! Ось так і закрутилася сланцева революція в США. Але потрібно пам’ятати, що цій людині знадобилося майже 20 років, щоб зробити своє відкриття.

Китайці зі своєю сланцевою революцією також можуть потрапити в халепу на довгі роки — у них і так більш ніж достатньо економічних бульбашок, щоб плодити нові. До того ж, сьогодні китайці в своїх офіційних програмах знижують прогнози щодо власного видобутку, а різке зростання виробництво газу на родовищі Фулін пов’язаний, швидше за все, з технологічною проблемою, вирішення якої у китайців немає.