Тисячі жителів Берліна залишилися без світла через помилку будівельника

Перерізав не той кабель.



Десятки тисяч жителів Берліна залишилися без електрики через пошкодження силового кабелю на одній з будівельних майданчиків.

Міська влада заявили, що один з робітників на реконструкції мосту Сальвадора Альєнде випадково перерізав кабель електромережі близько 14:00 у вівторок, відключивши енергію в східному районі міста.

Відключення торкнулося понад 30 000 домашніх господарств і 2000 компаній. Очікується, що школи і дитячі садки в постраждалому районі будуть закриті у середу, поки робітники працюють над виправленням ситуації.

“Це трудомістка робота, яка просто займе трохи часу. Ось чому це відключення триває значно довше, ніж попередні відключення електроенергії”, – сказав представник енергетичної компанії Vatenfall.

Відключення електроживлення торкнулося телефонну і стільниковий зв’язок. Крім того, багато будівлі отпаливаются електрикою, тому їх жителям довелося провести ніч в холоді.