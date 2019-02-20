Навіщо Асад стравлює Москви з Анкарою

Башар Асад прийнявши спадщину від свого батька ще в 2000 році, залишається беззмінним президентом Сирії. Подумати тільки, тоді йому ще не було і 35 років, а зараз він вже наближається до середини шостого десятка. Ціла епоха, як і у випадку з Володимиром Путіним, який керує Росією приблизно з тих самих пір.

Що ж, Асад опинився досить вольовою людиною, раз зумів за цей час пережити негаразди і втриматися на президентському посту. І це при тому, що попередній сирійський лідер, рідний батько Башара сумнівався в можливостях молодшого сина бути главою республіки. Так, своєю заміною він вважав Басиля, старшого сина, але той загинув в автомобільній аварії в 1994 році. Так що Хафезу Асад нічого не залишалося, як призначити наступником Башара. Хоча вся попередня біографія другого сина тодішнього президента абсолютно до цього не мала. Башар виховувався не так, як Басіль. Був досить м’який, і навряд чи можна було уявити, що в майбутньому він буде здатний на надзвичайно важкі рішення. Крім того, він вчився на медика, і, за наявною інформацією, освіту здобув відмінна, до того ж робив успіхи в офтальмології.

Але волею долі на частку цього інтелігента, несподівано став президентом, випало найважче випробування, яке тільки може потрясти будь-яку країну — громадянська війна. Його власний народ повстав проти нього, він відповідав жорстко. В результаті все це вилилося в жахливе кровопролиття, яке забрало на сьогоднішній день близько півмільйона життів, якщо не більше.

За роки війни, що тільки не відбувалося з Асадом. На перших порах він терпів одні невдачі. Його армія фактично розвалилася — частина військових під виглядом біженців покинула країну, інша частина перекинулася до опозиції чи до терористів. Його держава знищувалося на очах, воно сипалось — чи не в кожному куточку з’являлися самопроголошені правителі, варто тільки їм захопити пару-трійку малонаселених сіл. Потім прийшло Ісламську державу. Воно змінило все, бо під його натиском не міг встояти ніхто — ні інші терористи, ні опозиція. Асад теж натерпівся від Абу Бакра Багдаді (лідер ІГ — авт.), який назвав себе халіфом і оголосив світу про створення нового теократичної держави на карті Близького Сходу.

Війська терористів в якийсь момент були близькі до повного захоплення Сирії. Їм залишалося зовсім небагато, але для повної перемоги не вистачало захоплення столиці, захоплення давнього і славного Дамаска. Це був би кошмар, якщо б бойовикам вдалося забрати собі місто — ми всі знаємо, що вони зробили з Пальмірою та іншими прекрасними перлинами Близького Сходу.

Але Асад і не думав здаватися. Він придумав чудовий план — коли для захисту своєї країни і своєї влади йому перестало вистачати іранців, він покликав росіян. З політичної точки зору, це був чудовий план і, ймовірно, єдиний шанс врятуватися. Але певні ризики для його кар’єри це запрошення все ж несло. Справа в тому, що в разі успіху Москва обов’язково візьме своє. Просто так нічого не робиться.

Так і вийшло. Після того, як Росія звільнила від терористів більшу частину САР, її вплив на зовнішньополітичні справи Дамаска стало всеохоплюючим. Всі ключові рішення почав приймати Кремль — з ким дружити Асаду, з ким йому бути ворогом, а від кого терпіти всі образи.

Але ось по закінченню певного часу сирійському президенту, схоже, все це набридло, і він все частіше став проявляти самостійність. Це видно з деяких його дій і окремими заявами, які не можуть не викликати подиву.

Наприклад, зовсім недавно він, виступаючи перед мерами сирійських міст і перед іншими чиновниками, говорив про проблеми Сирії. Він пройшовся по курдам, і дав їм зрозуміти, що ніхто їх не захистить, крім Сирійської арабської армії, і рано чи пізно Вашингтон їх зрадить. Це, в принципі, вписується в російську офіційну позицію.

Куди цікавіше ставлення Асада до одного з наших ключових товаришів на Близькому Сході. Мова про Туреччині, відносини з якою в останні роки цінується, у нас навіть вище союзу з Іраном, про який, схоже, наші чиновники думають, що він не особливо впливовий в регіоні. Але Асаду явно не подобаються всі ці братання Путіна з Ердоганом, бо він вважає останнього «маленької американської пішаком». Так, саме так він і висловився.

На його думку, самостійність Анкари — фікція, а всі її спори з Вашингтоном — не більше, ніж постановка. Бо насправді, Він робить те, що йому говорять Штати. Він навів приклад з вторгненням турецької армії в САР. За словами сирійського президента, коли американці сказали Ердогану заспокоїтися, той покірно послухався і відмовився від агресії. Діяти він почав лише після схвалення Штатів. Просто раніше, вважає Асад, для здійснення своїх планів Вашингтона були терористи, тепер їх немає, і тому потрібні були турки. Однак глава САР бачить в поведінці Ердогана певну проблему, бо у того «закінчується терпіння».

Має Башар Асад право говорити подібним чином? Зрозуміло, бо для нього турецька армія — це інтервент, окупував частину країни, і в цьому сенсі від американців вона нічим не відрізняється. Щодо особистої неприязні до Ердогана — турецький президент не раз називав сирійського колегу вбивцею, відповідальним за смерть сотень тисяч сирійців. Так що взаємні образи у даному випадку не виглядають чимось дивним. От тільки дивно те, що Асад акцентує увагу саме на несамостійності Ердогана. Виходить, що Кремль веде переговори з «маленькою пішаком», отже, нам не варто надавати особливої серйозності всім цим великим угодам, досягнутим Путіним і Ердоганом?

Турецький експерт Керам Йилдирим вважає, що Башар Асад вибрав неправильний підхід. Такими методами йому навряд чи вдасться привести свою країну до світу.

— Роль Туреччини в сирійській війні обмежена. Ердоган багато разів говорив, що він хоче бачити світ на братській землі, але він ніколи серйозно не втручався у внутрисирийские процеси. Так, він говорив про підтримку опозиції, і навіть надавав допомогу. Але все це було спрямовано в основному на боротьбу з терористичними організаціями (мова про Робітничої партії Курдистану і Загони народної самооборони, яких Анкара офіційно вважає терористами — авт.). І, незважаючи на політичне втручання в останні роки, по відношенню до Асаду зберігається нейтралітет.

«СП»: — Але було і військове втручання?

— Якщо говорити про військове втручання, то треба згадати, що Туреччина перед тим, як почати операцію в Африне провела переговори з російською стороною. Тоді було оголошено, що ніхто не заперечує проти того, що б у цій частині Алеппо ситуацію контролювали представники режиму. Цієї операції не було б, якби Асад міг сам розібратися з терористами, але він не зміг домовитися ні, ні вирішити цю проблему силою. Це говорить про можливості нормального контакту між Туреччиною і сирійським режимом за посередництва Росії. Тому, виступаючи зараз з критикою Ердогана, Асад надходить неправильно. Це може нашкодити ситуації в Ідлібі і відновлення миру у всій Сирії. Також треба розуміти, що він є союзником Росії, і в Туреччині можуть подумати, що такі заяви узгоджені з Москвою. Ймовірно, це не так, але в політиці завжди треба бути дуже обережним із заявами.