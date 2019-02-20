Американський школяр хоче відсудити у Washington Post $250 мільйонів

16-річний хлопець звинувачує газету в наклепі



В американському штаті Кентуккі 16-річний школяр Ніколас Сандман пред’явив проти газети Washington Post позов на суму $250 млн, звинувачуючи видання у наклепі.

Позов був поданий через фотографії, на якій Сандман, посміхаючись, спілкується з активістом, літнім індіанцем Нейтаном Филипсом. Підпис до фото свідчить, що школяр вів себе агресивно з Филипсом. Публікація викликала осуд у соцмережах, позивач стверджує, що проти нього почалося цькування.

У заяві Сандмана говориться, що газета “у прагненні просунути свою антитрамповскую порядку денного” оббрехала його за приналежність до білої раси, католицизм, більше того, на ньому була бейсболка з девізом американського президента Дональда Трампа “Знову зробимо Америку великої”.

Washington Post заявила, що вивчає позов і збирається “енергійно” захищатися.