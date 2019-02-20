Трамп офіційно створив космічні війська

Трамп підписав новий указ



Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічних військ.

“Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічних військ (Space Force)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що створені Трампом космічні війська стануть самостійним формуванням. Їх мета – домогтися домінування США в космосі.

“Ми повинні бути готові”, – заявив президент США в Білому домі у вівторок.

За його словами, створення космічних військ стало питанням національної безпеки.

Планується, що космічні війська будуть шостим самостійним формуванням в оборонній системі США поряд з наземними військами, військово-морським флотом, морськими піхотинцями, авіацією і береговою охороною. При цьому космічні війська повинні перебувати під наглядом військової авіації, аналогічно тому, як морські піхотинці підпорядковуються флоту.

Як зазначається, представник оборонного відомства Чарлі Саммерс заявив, що найближчим часом Пентагон підготує відповідний законопроект. Вперше створення космічних військ Трамп анонсував у березні 2018 року, а в червні того ж року він дав розпорядження міністерству оборони США розпочати формування військово-космічних сил.

Тепер створення космічних військ має бути розглянута і схвалена в Конгресі.