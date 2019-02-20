В ЄС оновили візові правила

Візовий збір підвищують.



Посли ЄС підтвердили неформальну домовленість між представниками Європарламенту та румунського головування в Раді Євросоюзу про зміни візового кодексу, включаючи збільшення візового збору до 80 євро. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

“ЄС оновлює свої візові правила, щоб поліпшити умови для законослухняних мандрівників і посилити інструменти для реагування на виклики, які виникають в результаті нелегальної міграції”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тепер заяви для отримання візи можна буде подавати в термін від шести місяців (замість нинішніх трьох) до 15 днів перед поїздкою.

Також з’явиться можливість заповнення і підпису заявки на візу в електронній формі. А люди, які часто відвідують країни ЄС, зможуть розраховувати на багаторазові візи.

Загальний візовий збір зросте з 60 до 80 євро. При цьому з’явиться механізм перегляду розміру візового збору кожні три роки.

Нинішній візовий кодекс набув чинності в 2010 році. Єврокомісія представила свої пропозиції щодо змін в березні минулого року.