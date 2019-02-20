Кім Чен Ин буде добиратися на саміт з Трампом майже три дні

Глава КНДР поїде на поїзді і на авто.



Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наступного тижня прибуде до В’єтнаму, де відбудеться зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Його поїздка в Ханой триватиме майже три дні.

Кім Чен Ину доведеться проїхати на поїзді тисячі кілометрів через Китай. На кордоні з В’єтнамом він зійде з поїзда і проїде ще 170 км на машині.

Зустріч Трампа і Кім Притягнуто Ина відбудеться 27-28 лютого, через вісім місяців після історичного саміту в Сінгапурі в червні 2018 року, за підсумками якого сторони підписали спільний документ, в якому США зобов’язалися надати КНДР гарантії безпеки, а Північна Корея взяла на себе зобов’язання щодо денуклеаризації.

Відзначається, що подорожі по залізниці – улюблене заняття династії Кімів. Так їздили за життя колишні батько і дідусь нинішнього вождя КНДР Кім Чен Іра і Кім Ір Сен

“Кім Чен Ір був самітником. Він не любив зустрічей з іноземними делегаціями і дуже не любив їздити за кордон. Але Кім Чен Ин більше схожий на Кім Ір Сена. Він дуже любить іноземні подорожі”, – сказав колишній заступник посла Північної Кореї в Британії Тхе Ен Хо, який в 2016 році втік до Південної Кореї.