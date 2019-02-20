У Чехії ініціювали легалізацію проституції

Пропозицію внесли “пірати”.



Голова парламентської фракції Піратської партії Якуб Міхалек запропонував прийняти закон про регулювання проституції в Чехії.

“Ми хочемо обмежити сіру економіку, ризики для здоров’я і поліпшити умови для людей, втягнутих у проституцію”, – сказав він.

На думку “піратів”, державна скарбниця поповнилася за рахунок податку з проституції на мільярд крон на рік, на які, наприклад, можна було б оплатити обіди 100 тисячам школярів. Оцінка доходу базується на досвіді Угорщини, де проституція вже регулюється і має такі доходи.

За підрахунками фахівців, цитованих Михалеком, в Чехії систематично надають сексуальні послуги близько 13 тисяч осіб, з яких 56% – одинокі матері. Щорічний дохід з нелегального бізнесу – близько 8 млрд крон.

“У цих жінок сьогодні немає медичного страхування, немає пенсійного страхування, немає юридичної безпеки для своїх доходів”, – зазначив Міхалек.

Регулювання проституції готові підтримати депутати від Громадянсько-демократичної партії, ANO, а також соціал-демократи.

“Дані, отримані в Швейцарії в 2016 році, показують, що після врегулювання проституції відбулося зниження рівня зараження ВІЛ на 16%”, – сказав Міхалек.