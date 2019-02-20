Великий швейцарський банк оштрафували на мільярди євро

Скандал стався за відмивання грошей.



Французький суд оштрафував найбільший швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро за відмивання грошей і наказав виплатити 800 млн євро судових витрат.

Суд задовольнив клопотання французької прокуратури, яка вимагала оштрафувати UBS на 3,7 млрд євро.

Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя, якщо мова йде про справах про ухилення від сплати податків.

Французьке відділення банку (UBS France) також було оштрафовано на суму 15 млн євро.

Юристи банку пообіцяли оскаржити рішення французького суду.

За даними слідчих, банк організував схему ухилення від сплати податків для заможних клієнтів з Франції в період з 2004 по 2011 роки, даючи їм можливість відкривати рахунки в Швейцарії без попередження французьких властей. В результаті махінацій повз державних податкових органів було проведено близько 10 млрд євро.