Зашморг від санкцій: видобувати нафту в Росії все складніше

Прогнози експертів з приводу того, що нафтова галузь в Росії перебуває під загрозою зникнення, не підтверджуються. Нафти в країні ще багато, правда добувати її з кожним роком буде все складніше і складніше, а це дійсно загрожує в майбутньому повільної, але неминучою деградацією галузі.

Причому, держава визнає той факт, що обмеження іноземних інвестицій в технології і обладнання поступово душать нафтогазовий сектор економіки. За 2016-17 роки в країні не було введено в експлуатацію жодного родовища газу і не відкрито жодного великого родовища нафти. До того ж були зупинені і роботи на шельфі в Арктиці – йдеться в звітній доповіді Міністерства природних ресурсів.

Так, з-за санкцій перенесені на 2023 рік терміни робіт на Киринском газо-конденсатном родовищі в Охотському морі, яке повинне було забезпечувати сахалінський завод з виробництва зрідженого газу. З тієї ж причини заморожені роботи на Південно-Тамбейском родовищі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, та відкладено введення в експлуатацію СПГ-терміналу «Газпрому» в Калініградській області. Знизилася видобуток газу «Лукойл» та консорціуму «Ексон Нафтогаз Лтд» проекту «Сахалін-1». «Роснефть» заявила про те, що можлива затримка введення в дію родовища «Російське», а також призупинила роботи в Арктиці на Південно-Приновоземельском, Поморському, Північно-Поморському-1, Північно-Поморському-2, Російською, Західно-Матвіївській і Східно-Сибірському ділянках.

Експерти відзначають, що за обсягом запасів нафти країна знаходиться на восьмому місці в світі, причому на Уралі родовища вироблені на 70%, а в Західному Сибіру – на 51%, а інших з дешевою і легкою здобиччю нафти без застосування зарубіжних технологій вже не залишилося. Незважаючи на те, що Росія поставила рекорд з 1987 року з видобутку нафти – 11,2 млн барелів на день, це не повинно вводити в оману, зазначає директор енергетичної школи «Сколково» Тетяна Мітрова, прогнозуючи, що до 2025-го року Росія втратить близько 5%, а до 2030-го – близько 10% від нинішньої видобутку, що становить близько 30 млрд доларів експортної виручки кожен рік.