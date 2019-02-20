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Bloomberg оновив щорічний «Індекс гріха»

20.02.2019

Bloomberg обновил ежегодный «Индекс греха»Доступність наркотиків у різних країнах світу

Агентство Bloomberg опублікувало щорічний «Індекс гріха». У 2019 році при розрахунку індексу враховувалися тільки передбачувані витрати на наркотики. Алкоголь і тютюнові вироби зі «кошика гріха» виключили.

Укладачі рейтингу виходили з того, що «стандартний запас наркотиків» на тиждень включає в себе грам амфетаміну, грам марихуани, грам кокаїну і грам опіоїдів.

Вартість «кошика гріха» співвіднесли з середнім тижневим доходом на душу населення. В рейтинг увійшли 50 країн.

Перше місце в рейтингу зайняв Люксембург, де при тижневому доході в 2191 долар «кошик гріха» варто 197 доларів.

У «кошик гріха» для рейтингу Bloomberg входить марихуана, легалізований в ряді країн світу для медичного або рекреаційного використання.

Україна в рейтинг не потрапила.

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