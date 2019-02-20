ЄС продовжив збройне ембарго щодо Білорусі

Документ “Пріоритети партнерства” був близький до підписання в 2018 році.

20 лютого посли ЄС продовжили на рік ембарго на поставки зброї і спецзасобів Білорусі, а також санкції проти чотирьох білоруських громадян.

Ембарго, яке щорічно продовжувався з моменту його введення в 2011 році, не передбачає жодних нових заборон.

За останні два роки Угорщині вдалося виключити зі списку біатлонні гвинтівки та інші види зброї, які використовують у спорті.

В цьому році Угорщина спочатку хотіла пов’язати продовження ембарго з якнайшвидшим прийняттям пріоритетів партнерства з Білоруссю – документом ЄС, який визначає майбутні відносини блоку з Мінськом в таких сферах, як міжлюдські контакти, екологічні питання, економічне співробітництво і права людини, про що ведуться переговори протягом двох років.

Документ “Пріоритети партнерства” був близький до підписання в 2018 році, але Литва наполягала на включенні декількох гарантій за Островецької атомної електростанції, яка будується з російської допомогою в Білорусі всього в 50 км від литовської столиці Вільнюса.

“Під тиском 27 країн-членів ЄС раніше в лютому Будапешт відмовився від вимоги пов’язати ці два питання, але існувала домовленість, що Білорусь прийме те, що джерела називають “подією високого рівня”, в рамках Східного партнерства у жовтні”, – йдеться в матеріалі.

Вважається, що чотири людини, внесені в список заборони на візи і заморожування активів, зіграли ключову роль у нерозкритих зникнення чотирьох білорусів у 1999-2000 роках.