У Вінниці розлючені громадяни розірвали агітаційні матеріали від Порошенка

В Інтернеті з’явився відеозапис, на якій мітингувальники у Вінниці розірвали агітаційні матеріали від чинного президента України Петра Порошенка.

За інформацією журналістів, сьогодні, 20 лютого, люди розірвали агітаційні буклети від глави держави, а також супроводжували це криками.

«У Вінниці розлючені громадяни розірвали агітаційні матеріали від президента Петра Порошенка та з криками „Ганьба!“ і „Банду геть!“ вимагали демонтувати передвиборчу намет гаранта», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що біля агітаційного намету стояли співробітники правоохоронних органів, які не підпускали до неї мітингувальників.