У США жінка народила дитину на борту літака

Авіакомпанія JetBlue повідомила, що вона планує перейменувати авіалайнер.

Пасажирка народила хлопчика на борту літака, який прямував з Пуерто-Ріко у Флориду. Про це повідомила прес-секретар авіакомпанії Джен Данг.

За її словами, медичний персонал на борту рейсу 1954 допоміг жінці народити дитину.

“Ми хотіли б подякувати членів екіпажу і медичних працівників за їх швидкі, злагоджені дії і побажати жінці та її синові всього найкращого”, – додала Данг.

Авіакомпанія JetBlue повідомила, що вона планує перейменувати авіалайнер в честь “самого молодого клієнта”.

Також перевізник приготував спеціальний подарунок для малюка. Однак що саме планують подарувати, JetBlue не уточнив. Швидше за все, це буде довічний абонемент на безкоштовні польоти, оскільки такі випадки вже були за період існування авіакомпанії.