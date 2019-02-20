В Італії продовжує вивергатися вулкан Етна

Гора Етна є одним з найактивніших вулканів у світі.

На Сицилії, Італії, активізувався найвищий вулкан Європи-Етна. З-за хмари попелу аеропорт Катання-Фонтанаросса скасувала частину рейсів.

Це вже друге пробудження вулкана за два місяці.

“Два сектори повітряного простору аеропорту Катанії закриті. Обмеження – до 4 вильотів щогодини: можливі затримки і незручності навіть на вильотах. З приводу будь-якої інформації з окремих рейсів зверніться до авіакомпанії”, – йдеться в повідомленні аеропорту.

Даних про постраждалих не надходило.

Гора Етна є одним з найактивніших вулканів у світі і знаходиться в стані майже постійної активності.

Він розташований над сходяться краєм між Африканської плитою і Євразійською плитою.

У 2013 році вулкан був доданий в список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які обрані по своєму культурному, історичному, науковому або іншому значенню.

В мережі також можна побачити відео з вебкамер, як ведуть себе вулкани в режимі онлайн, що надають уряд різних країн і волонтери.