У Німеччині викрили мережу по відмиванню російських грошей

Зараз ніякі інші подробиці справи не розголошуються.

Слідчі в Баварії конфіскувала активи на суму близько 50 млн євро в рамках масштабної кампанії по боротьбі з міжнародним відмиванням грошей.

Про це в середу, 20 лютого, повідомила прес-служба прокуратури Мюнхена.

За даними відомства, під час операції слідчі одночасно діяли в Німеччині та Латвії. Днями було конфісковано чотири об’єкта нерухомості, в тому числі в Нюрнберзі і Регенсбурзі на загальну суму близько 40 млн євро.

Крім того слідчі наклали арешт на рахунок в одному з банків Латвії з активами на суму близько 1,2 мільйона євро і отримали доступ до рахунків в декількох банках Німеччини з сумами близько 6,7 мільйона євро, йдеться в повідомленні відомства.

За даними агентства AFP, матеріальні цінності були конфісковані в рамках розслідування щодо можливого відмивання коштів, яке триває вже три роки. Поліція підозрює в цьому вигляді фінансових правопорушень трьох осіб. Мова йде про схеми по відмиванню грошей, відомої як “Російський ландромат” (інша назва – “молдавська схема”).

У справі “Російський ландромат” з російських банків шляхом фінансових операцій за допомогою молдавських і латвійських банків були виведені кошти на суму близько 22 млрд доларів США. Зловмисники змогли отримати з 2011 по 2014 роки близько 330 млн доларів у вигляді так званих “тіньових виплат” завдяки цим махінаціям, пише AFP.