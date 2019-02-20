В Естонії заявили про підготовку країни до війни

Таллінн намагається “вичавити” з кожного витраченого на оборону цента як можна більше.

Керівник відділу з оборонних інвестицій міністерства оборони Естонії Кусти Сальм заявив, що його країна “фактично готується до війни”.

За словами чиновника міноборони, про це свідчать реорганізація сил оборони та інвестиції в оборону.

Сальм підкреслив, що мова йде не тільки про “грі в оборону” за підручниками.

Він зазначив, що Таллінн намагається “вичавити” з кожного витраченого на оборону цента як можна більше: припасів, зброї та засобів зв’язку.

Проти кого збирається воювати Естонія, Сальм не уточнював.

У 2004 році Естонія стала членом НАТО.

Єдина країна, що не входить до Альянсу і має сухопутний кордон з Естонією, – Росія.