Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Естонії заявили про підготовку країни до війни

20.02.2019

В Эстонии заявили о подготовке страны к войне Таллінн намагається “вичавити” з кожного витраченого на оборону цента як можна більше.

Керівник відділу з оборонних інвестицій міністерства оборони Естонії Кусти Сальм заявив, що його країна “фактично готується до війни”.

За словами чиновника міноборони, про це свідчать реорганізація сил оборони та інвестиції в оборону.

Сальм підкреслив, що мова йде не тільки про “грі в оборону” за підручниками.

Він зазначив, що Таллінн намагається “вичавити” з кожного витраченого на оборону цента як можна більше: припасів, зброї та засобів зв’язку.

Проти кого збирається воювати Естонія, Сальм не уточнював.

У 2004 році Естонія стала членом НАТО.

Єдина країна, що не входить до Альянсу і має сухопутний кордон з Естонією, – Росія.

Читайте також:   Він розповів, що необхідно зробити для введення миротворців у Донбас
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *