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У Києві знову піднімуть тариф на комуналку: що подорожчає

21.02.2019

В Киеве опять поднимут тариф на коммуналку: что подорожает

З квітня 2019 року в Києві підвищаться тарифи на вивезення сміття на 8,1% та 19,8%. Про це стало відомо з опублікованого на сайті КМДА проекту розпорядження від 15 лютого.

Згідно з документом, для населення вартість вивезення одного кубометра твердих побутових відходів (ТПВ) складе 176,26 грн (з ПДВ) при нинішньому показнику в 159,1 грн за кубометр.

Вивезення великогабаритних побутових відходів буде коштувати для киян 210,68 грн за кубометр (з ПДВ). Зараз цей тариф становить 175,82 грн за кубометр.

В Киеве опять поднимут тариф на коммуналку: что подорожает

В Киеве опять поднимут тариф на коммуналку: что подорожает

Відзначається, що нові тарифи на вивезення ТПВ підготовлені Департаментом економіки і інвестицій.

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