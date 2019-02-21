У Києві знову піднімуть тариф на комуналку: що подорожчає

З квітня 2019 року в Києві підвищаться тарифи на вивезення сміття на 8,1% та 19,8%. Про це стало відомо з опублікованого на сайті КМДА проекту розпорядження від 15 лютого.

Згідно з документом, для населення вартість вивезення одного кубометра твердих побутових відходів (ТПВ) складе 176,26 грн (з ПДВ) при нинішньому показнику в 159,1 грн за кубометр.

Вивезення великогабаритних побутових відходів буде коштувати для киян 210,68 грн за кубометр (з ПДВ). Зараз цей тариф становить 175,82 грн за кубометр.

Відзначається, що нові тарифи на вивезення ТПВ підготовлені Департаментом економіки і інвестицій.