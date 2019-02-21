Арештоване в Україні майно “Газпрому” продали

Більше 40% акцій компанії “Газтранзит”, яка раніше належала російському “Газпрому”, купив за 41 млн гривень венчурний фонд “Голдмен”.

Виходячи з даних торгів на фондовій біржі ПФТС, примусово виставлені на продаж акції “Газтранзиту” на початку цього року були продані за 41,025 млн грн, що на 2% вище початкової вартості.

Відзначається, що кінцевим бенефіціаром “Голдмен” вказано Андрій Нестеренко, а керуючим партнером фонду є ТОВ “Група компаній “Інвестиційні партнери” народного депутата Андрія Журжія. Перед цим Україна примусово продала 40%-у частку в ВАТ “Інститут Южніігіпрогаз” (Донецьк), що належить ВАТ “Газпром”.

“Газпрому” і “Нафтогазу” належить по 40,2174% акцій “Газтранзиту”, ще 19,5652% акцій турецької компанії Turusgas.

“Газтранзит” був заснований в 1997 році для розширення пропускної здатності ГТС України для збільшення обсягів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону. Компанія займається реалізацією проекту по нарощуванню потужності магістрального газопроводу Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.