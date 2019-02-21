У Франції чоловік з ножем напав на перехожих

У Марселі чоловік з ножем напав на перехожих, поліцейські відкрили вогонь.
Інцидент стався на одному з центральних проспектів міста.
Джерело в правоохоронних органах повідомило, що життю постраждалих нічого не загрожує.
Прибулі на місце НП поліцейські відкрили вогонь по злочинцю, від отриманих поранень він помер, повідомив телеканал BFM з посиланням на джерело в поліції.
Особа нападника встановлюється, розпочато розслідування.
За даними телеканалу, один з потерпілих знаходиться у важкому стані.
Джерела повідомили, що злочинець був звільнений з в’язниці в жовтні 2018 року, він відбував термін за вбивство.