У Франції чоловік з ножем напав на перехожих

У Марселі чоловік з ножем напав на перехожих, поліцейські відкрили вогонь.

Інцидент стався на одному з центральних проспектів міста.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що життю постраждалих нічого не загрожує.

Прибулі на місце НП поліцейські відкрили вогонь по злочинцю, від отриманих поранень він помер, повідомив телеканал BFM з посиланням на джерело в поліції.

Особа нападника встановлюється, розпочато розслідування.

За даними телеканалу, один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Джерела повідомили, що злочинець був звільнений з в’язниці в жовтні 2018 року, він відбував термін за вбивство.