Молдова не пустила в країну пропагандистів двох російських каналів

До Молдови не пустили знімальні групи пропагандистських російських каналів ” НТВ ” і «Росія 1».

Влада Кишинева закрили в’їзд до країни російським журналістам з-за того, що вони не змогли назвати мету свого візиту і терміни перебування у Молдові.

Знімальні групи російських ЗМІ депортували назад в Москву.

Між тим, прес-служба президента Ігоря Додона засудила дії Кишинева. Зазначається, що журналісти нібито планували взяти інтерв’ю у глави держави Молдови.

«Ми рішуче засуджуємо подібні дії і розцінюємо їх як новий виклик по відношенню до нашого партнера — РФ, і як явне обмеження доступу журналістів до інформації», — заявили в прес-службі Додона.