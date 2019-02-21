НБУ стурбований неадекватною оцінкою фінансового стану позичальників-фізичних осіб

В даний час, лідером за темпами зростання кредитного портфеля є беззаставне споживче кредитування.

За даними НБУ, річний темп приросту чистих кредитів фізичних осіб перевищує 35%. З початку 2017 року кількість виданих кредитів на балансі банків зросла на 18%, а середній розмір кредиту виріс більш ніж на 60%. Три чверті з цих кредитів – кредити на поточні потреби.

Поки обсяг кредитного портфеля фізичних осіб відносно невеликий (чиста вартість банківських кредитів фізичним особам становить лише 3,5% від ВВП). Боргове навантаження на населення також низька. Вона становить лише 9,1% річного доходу. Однак, для деяких банків частка споживчих кредитів у портфелі вже є суттєвою і формує більше половини процентних доходів.

Так, в якості аргументу щодо неадекватності моделей оцінки багатьох банків регулятором були наведені дані, що в останні п’ять років рівень міграції в непрацюючі кредити в середньому був удвічі вище, ніж у попередні періоди. Така статистика, звісно, наводить на певні роздуми. Але необхідно також врахувати і той фактор, що 3 роки з 5, які були враховані в розглянутому періоді, припали на кризу 2013-2015 років. Про це згадує і сам регулятор. Тобто, найімовірніше, реальна поточна ситуація та рівень міграції за пост-кризові роки більш оптимістичні, ніж відображає ця статистика.

За останні кілька років НБУ зробив вже багато кроків у напрямку вдосконалення розрахунку кредитних резервів. Мінімальні значення параметрів PD (вірогідності дефолту) та LGD (обсягу втрат від дефолту) регулярно переглядаються Національним банком. При цьому встановлювати параметр PD нижче середини діапазону можуть тільки банки, що ведуть власну статистику відповідно до вимог регулятора. Банки враховують при оцінці позичальників дані бюро кредитних історій, і в подальшому також будуть зобов’язані використовувати інформацію з кредитної реєстру.

У 2018 році банки України перейшли на визначення резервів за кредитами за принципом очікуваних збитків, що відповідає стандарту МСФЗ 9. З 2017 року НБУ проводить опитування серед банків про параметри визначення рівня резервів (PD, LGD, EL). За результатами опитування, проведеного у IV кварталі 2018 року, середні оцінки рівня збитків за кредитами, очікуваним протягом року (EL), становлять близько 2% (детальна статистика наведена в додатку до матеріалу). Оцінки ймовірності дефолту (PD) в середньому близькі до 10-15%. За оцінками різних банків, розкид значень параметрів поки є істотним, але він вже менше, ніж за даними попередніх опитувань. Тобто, адекватність оцінки ризиків великою кількістю банків поступово поліпшується. Це не виключає необхідності перевірки моделей окремих банків, але, на наш погляд, підстав для занепокоєння щодо масової неадекватності скорингових моделей установ поки немає.

Звичайно, для збереження стабільності фінансової системи необхідно забезпечити адекватну оцінку ризиків кредитування банками. Але тут важливо правильно визначити «баланс» між можливими втратами від реалізації ризиків та зниженням ефективності роботи банків внаслідок недоотримання доходів. Надто ризикована кредитна політика, так і надмірна обережність можуть негативно вплинути на розвиток ринку споживчого кредитування.