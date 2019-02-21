Заробили на діамантах: в Італії розкрили грандіозну схему відмивання грошей

В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонні махінації на ринку.

Зазначається, що розслідування стосується подій 2012-2016 років, коли дві фірми Intermarket Diamond Business і Diamond Private Investment нібито продавали діаманти за ціною, набагато перевищує їх реальну вартість через філії італійських банків.

Так, слідство заявило про ймовірну причетність до відмивання грошей банківських установ Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo і Mps.

Примітно, що серед ошуканих клієнтів виявилися відомі в Італії особистості. Так, прокуратура повідомила про те, що жертвами шахраїв став популярний рок-музикант Васко Россі, ведуча Федеріка Паникуччи і підприємниця Діана Бракко.

Федеріка Паникуччи

Всього ж, за даними слідства, мова йде про декілька десятків тисяч вкладників. Гроші близько сотні клієнтів вийшло повернути.

Повідомляється, що в розслідуванні взяли участь близько 70 правоохоронців.

Раніше після низки журналістських розслідувань Антимонопольне управління вже починало розслідувати справу і навіть наклав штрафи в розмірі 12,35 млн євро на обидві компанії в жовтні 2017 року.