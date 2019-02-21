Куди дивиться НАПК або чому антикорупціонери забули про депутата-мультимільйонера Ларисі Іллєнко

У Київській області продовжує набирати обертів скандал, пов’язаний з депутатом Обухівської райради Лариса Ільєнко.

Після того, як журналісти повідомили про продовження незаконного видобутку піску, яку повністю взяла під свій контроль Іллєнко, обраниця оскандалилася з історією про незаконне збагачення.

Тим не менш, у графі активи вона не посоромилася і прописала, що володіє 1 млн доларів. Також Іллєнко тримає вдома 350 тис. євро готівкою і ще 1,8 млн грн. Зіставляючи ці цифри, як-то мало віриться, що жінка живе тільки на зарплату і «офіційні» доходи від свого бізнесу. Не озброєним оком видно, що Іллєнко явно кривить душею і змогла звідки не візьмись накопичити такі великі суми грошей. А оскільки українські банки після кризи 2014-2015 рр. посилили вимоги до своїх клієнтів в частині походження коштів, стає зрозумілим, чому Іллєнко тримає стільки «налика» у себе «під матрацом». З походженням цих коштів явно щось не те.