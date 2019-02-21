«Краще б вони цього не робили». Дубинський прокоментував відео з Порошенком, де той «допомагав» пораненим

Журналіст Олександр Дубинський прокоментував інформацію, що з’явилася в Інтернеті відеозапис, на якому видно, як чинний президент України Петро Порошенко «допомагає» виносити поранених, як він стверджував.

«Сьогодні порохоботы опублікували відео, на якому Порошенко нібито допомагає пораненим», — написав він.

За словами журналіста, краще б вони цього не робили.

Олександр Дубинський зазначив, що не знає, на кого розрахована ця жалюгідна спроба виправдатися, але ні про яку допомогу, і тим більше, винесення поранених на опублікованому Юрієм Бірюковим відео мова не йде.

«Там є поспішає по своїх справах чоловік у білій сорочці, з охоронцем і свитою в особі кума Стеця. Які витрачають на підхід до пораненого 27 секунд. Ось такі вони — допомога і співчуття Порошенка», — додав журналіст.