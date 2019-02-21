Американець, вдарившись головою, на ранок прокинувся віртуозним музикантом

Дерек Амато – американець, який у свій час потрапив у багато світові друковані видання з-за своєю по-справжньому дивовижної історії.

Далекий від музики, він одного ранку 13 років тому прокинувся музичним генієм. Дивно, але сталося це після того, як Дерек заробив струс мозку.

Так, травма голови відразу зробила його генієм, більш того, з безпритульного жебрака і він перетворився в музиканта, здатного заробляти своєю музикою гроші.

Дереку Амато з Денвера, штат Колорадо, зараз йому 53 роки. Точно невідомо, з якої саме причини він свого часу виявився безхатченком, але сталося саме так.

Сам він говорить, що втратив всі свої інвестиції в бізнесі. Так, ночуючи в автомобілі, Дерек безуспішно намагався знайти роботу.

27 жовтня 2006 року Дерек пірнув в мілкому басейні і сильно забився головою об дно. Він заробив струс мозку, однак це було не разом із цим у нього раптово з’явився дивний дар — Дерек став «бачити» музику.

За його власним визнанням, голова його раптово наповнилася музикою, він ніби побачив внутрішнім зором якісь чорно-білі квадрати, які безпомилково наводили на думку про клавішах рояля.

У підсумку міраж виявився дійсністю – Дерек Амато, який до цього міг набренчать на гітарі кілька простеньких акордів, і жодного разу в житті не брав уроків музики, раптом почав чудово грати на піаніно.

Виявилося, що відбулося з Дереком – рідкісний випадок так званого синдрому набутого Саванта (Acquired Savant Syndrome). Відомо, що багато обдаровані саванти є такими від народження, в той час, таких людей як Дерек – не більше 30 в усьому світі.

Сьогодні колишній невдаха Амато став шановним музикантом. Він досі в деталях пам’ятає той осінній день 2006-го, пам’ятає тишу, яка спочатку оселилася всередині його голови, коли він виходив з нещасливого басейну.

Йому здалося, що вуха його кровоточать, але, спробувавши їх пальцями, він переконався, що це було не так. Він бачив, що його приятелі кажуть йому щось, але чути їх не міг.

Його доставили в лікарню, де лікарі констатували серйозний струс мозку, а також 35-процентну втрату слуху і часткову втрату пам’яті.

Втім, сьогодні Дерек ні на хвилину не шкодує про пам’яті і слуху – натомість він отримав свій дивовижний дар, з яким він ні за що не побажав розлучитися. Більш того, він вважає, що струс – дуже невелика ціна, яку він заплатив за свої нові дивовижні здібності.

Дерек розповідає, що до того моменту, як з ним сталося струс, він вже кілька місяців спав і жив в машині – фінансові справи заганяли її в безвихідь. Тепер для нього все змінилося – він став музикантом-професіоналом.

Сам Дерек дуже переживає, щоб його дар не пропав так само раптово, як з’явився. Втім, лікарі констатують, що ймовірність, що дар піде, дуже невелика.