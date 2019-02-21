Міноборони переплатило 40-60 млн грн за харчування фірмі, подделавшей документи для тендеру

Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю послуг харчування військових частин з приватною фірмою, яка надала відомству підроблені документ, щоб брати участь у багатомільйонному тендері.

Контракт на закупівлю харчування військових частин Одеської, Миколаївської та Херсонської областей Міноборони уклало з фірмою ТОВ «Маяк-Південь» 18 січня, однак наприкінці грудня юристи «Марлін» виявили, що зазначене підприємство надало підроблені документи, що нібито підтверджують досвід надання послуг харчування.

У «Марлін» вважають, що підроблені документи дозволили «Маяк-Південь» брати участь у багатомільйонному тендері Міноборони. Навіть більше того, перемогти на ньому. Відомство не захотіла розглядати пропозиції інших фірм нібито через неправильно оформлених документів, які пропонували послуги на 40-60 млн грн дешевше.

Юристи «Марлін» спробували оскаржити тендер і надіслали Міноборони лист, в якому детально описали, як підробляли документи фірмою «Маяк-Південь» ще до підписання угоди.

«Ми сподівалися, що після нашого листа Міноборони перевірило порушення і організувало новий тендер. Але там зробили кілька оригінально. Договір з ТОВ «Маяк-Південь» на 269 млн 900 тис. грн таки уклали, а юристам проекту «Марлін» написали — «то, що фірма підклала підроблені документи — це проблеми самої фірми». Тому гроші їй все одно заплатять. Сподіваємося, хоча б їжу для солдатів фірма не буде працювати», — йдеться в повідомленні проекту.

Нагадаємо, що в минулому році журналісти-розслідувачі проекту «Наші гроші» встановили, що Міноборони України продовжує замовляти харчування у фирмвремен Януковича.