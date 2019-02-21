В Україні різко впали долар і євро: свіжий курс

На сьогодні, 20 лютого, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

1 долар США – 27,17 грн;

1 євро – 30,69 грн;

В порівнянні з вчорашніми значеннями, курс долара знизився на дві копійки після зниження на шість. Втім, за тиждень – з 13 лютого – долар виріс на 16 копійок. Фахівці вважають, що цього тижня на українців чекає подорожчання долара.

Курс євро знизився на 11 копійок після зростання на 12. Євровалюта тримається нижче психологічної позначки у 31 гривню.

Вартість 10 російських рублів практично не змінилася.