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У Китаї психічно хворий, озброєний ножем, атакував натовп

21.02.2019

В Китае психически больной, вооруженный ножом, атаковал толпуСеред поранених є діти.

У китайському місті Цзянь в східній провінції Цзянсі чоловік напав з ножем на натовп людей на вулиці, поранення отримали не менше 11 осіб, у тому числі діти.

Напад стався на вулиці Шаошаньси в міському районі Цзичжоу рано вранці. Нападника вдалося затримати силами, які чергували в цьому районі співробітників поліції і стали свідками інциденту городян. 11 постраждалих, серед яких кілька студентів і добровільних помічників поліції, були відправлені до лікарні. Повідомляється, що загрози для їх життя немає.

У заяві вказується, що скоїв напад 33-річний чоловік страждає психічним розладом.

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