Сенатор вилаявся матом, коментуючи рішення Трампа по Сирії

Трампа підтримують не всі однопартійці.



Рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії поділяють не всі його однопартійці. Так, стала відома реакція на це впливового сенатора-республіканця Ліндсі Грема, .

У розмові з в.о. глави Пентагону Патріком Шанаханом, сенатор не стримався й вилаявся матом. Ліндсі Грем назвав вчинок свого президента “грьобаній тупою ідеєю” (Dumbest fucking idea).

За даними джерел газети, Грем вилаявся в бесіді з в. о. міністра оборони США Патріком Шанаханом, коли запитав у нього, чи правда, що США планують вивести війська з Сирії до 30 квітня.

“Клята найтупіша ідея з тих, що я чув”, – сказав Ліндсі Грем, отримавши ствердну відповідь від в.о. міністра.