“Тримайся, моя Батьківщина!”: “95 Квартал” зворушив українців потужною піснею

Учасники гумористичної студії “Квартал 95” у день пам’яті Героїв Небесної Сотні згадали свою пісню “Тримай мене, Батьківщина”, яку артисти вперше виконали в 2017 році.

Відповідне відео артисти оприлюднили у своєму Facebook 20 лютого.

“Тримайся, моя Батьківщина, тільки, будь ласка…

Я не боюся, не здаюся і не скаржуся,

Я заслоню тебе серцем відчайдушним,

Падаючи і піднімаючись люблячи!

Тільки тримайся, моя Батьківщина смілива,

Вір не словами, а того, що я роблю!

Буде вільним твоє покоління,

Тільки свобідною знаючи тебе!”



Ця пісня зворушила українців. Відео сподобалося 1,9 тис. фоловерів. Шанувальники подякували команду за пісню.

“Браво, “95 квартал”! Вклоняюся вам за ваш талант, за ваш справжній патріотизм! Велично і зворушливо ви показуєте свою справжню любов до Батьківщини”, “Молодці кварталівці, браво”, “До сліз”, “Дякую. Пробрало. Дивно і до сліз”, – написали користувачі.