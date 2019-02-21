Гитлерлюнд полковника Зборівського

Новина про те, що деякі представники козацтва хочуть відокремитися від РПЦ і створити Козацьку Церкву і просять томосу від Варфоломія!- потрясла православний світ.

Це плювок в МП РПЦ, на весь православний світ, нині кривавий від ран, нанесених іудами.

Хто стоїть за цим?

А. В. Дзиковицкий і А. А. Зборівський, які ще 25 липня, зустрілися щоб домовитися про створення єдиного інформаційного поля на базі нині існуючих козацьких ЗМІ https://voccentr.info/25-iyulya-2018-g/?fbclid=IwAR2IjptEv_Qtv6zH7HfGUwLwoRruPK1X1Kkf5ZNzZ_DfTBncKeILcu3hjtg

на фото Під час переговорів. Зліва А. В. Дзиковицкий, праворуч А. А. Зборовський

Хто такий А. А. Зборівський? Так званий козацький полковник, Керівник Козацького Інформаційного-Аналітичного Центру (КИАЦ), довгий час спонсорований ЦКВ, потім СКВРЗ. З метою приховування своїх намірів він публікує різну інформацію про козачої життя і під виглядом дискусій (дискусій, а не осуду!!!) пропагує ідеї сепаратизму та розколу РПЦ.

Хто такий Дзиковицкий?

Так званий «Голова всеросійського козацького центру і потомствений козак» Олександр Дзиковицкий — частий гість на госдеповской смітнику «Радіо Свобода». Там він розповідає багато цікавих речей, які потім використовуються Заходом для антиросійської пропаганди.

на фото А. Дзиковицкий

Від кого просить томосу компанія Дзиковицкого?

Від Варфоломія, який дав томос тем:

-хто піднімали в небо бойові літаки, щоб бомбити мирний Луганськ

-тим, хто спалювали живцем людей у Одесі

-тим хто грабує Церкви МП РПЦ в Україні…

Хто ж очолить цю Церкву?

Лжеепископ Сіверс-Смирнов, Амвросій (фон Сіверс), “архієпископ Готфский”, він же Олексій Смирнов, голова “Російської катакомбної церкви істинно-православних християн” (РКЦ ИПХ), автор концепції про Адольфа Гітлера – пророка-визволителя, авторитетний “духівник” ряду радикально-націоналістичних організацій та їх лідерів.

На фото: 2 лжеепископ Сіверс-Смирнов і член секти Опричних братство з “іконою- “св. Атаульфа Хитлера (Берлінського)”.

Тут слід відзначити особливе ставлення Амвросія Сіверса до Гітлера. Відомо про те, що він канонізував Адольфа Гітлера і його освятив ікону.

Гітлера сектанти шанують як «святого Атаульфа Хитлера Берлінського». До того ж, у «РКЦ ИПХ» канонізовані і визнані великомучениками двоє зрадників та нацистських карателів: Костянтин Воскобойник і бригадефюрер СС Броніслав Камінський .

Для довідки: Воскобойник був призначений німцями бургомістром селища Лікоть Орловської області, Камінський там же сформував РОНА (Російську визвольну народну армію). Воскобойни-ком і Камінським організовувалися масові розправи над мирним населенням окупованих німцями територій і партизанами. Камінський дослужився до чину бригадефюрер СС і разом з РОНА так «відзначився» у придушенні Варшавського повстання, що за грабежі і насильство щодо цивільного населення Камінський був засуджений військово-польовим судом СС (!) і розстріляний. З воскобойни-ком ще в 42-му покінчили партизани.

Профашистський ухил простежується і в його діяльності «архієпископа» Димитрія. Так від його імені на адресу уряду Естонської Республіки було направлено лист, в якому він висловлював солідарність у зв’язку з рішенням про знесення пам’ятника радянському солдату в центрі Таллінна. Лист завершується наступним проханням: «Просимо Уряд Естонії сприяти створенню Естонської Єпархії РКЦ ИПХ в протидію промосковско налаштованої радянської лжецеркви Московської Патріархії».

Геннадій Ковальов, заступник голови Ради Отаманів Росії, генерал ФСК-

На нашу адресу надійшли тисячі звернень від козаків, які, запитують, чому досі хто з Отаманів реєстрових і не реєстрових Військ, не висловили свою позицію. Зараз ведеться справжня війна проти Православ’я і своїм мовчанням ЦКВ і СКВРЗ мали фінансові та ділові стосунки з паном Зборівським і його сайтом КИАЦ, по суті підтримують богомерзкие вчинки.

Козаки просять донести засудження і анафемствовать всіх богоотступников і зрадників Козацтва.