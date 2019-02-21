Житель Тайваню скоїв вбивство з-за відмови дружини збільшити груди

Чоловік отруїв дружину і дітей.



32-річний таксист Ву Мен-ту, що проживає на Тайвані, убив свою дружину Пен Хуей-і дев’ятирічного сина і шестирічну дочку, і покінчив з собою. Тіла всіх чотирьох були виявлені в таксі. Судячи з усього, жінку і дітей отруїли або ж вони загинули від задухи чадним газом. Ведеться слідство.

Як повідомляє видання Daily Mail, вбивство сталося після того, як 34-річна Пен Хуей-і відмовилася робити другу операцію по збільшенню грудей, як того вимагав чоловік. Результат першої операції чоловіка не задовольнив. Він почав тиснути на дружину, в результаті вона зажадала розлучення.

Таксист запросив Пен Хуей-й і дітей на обід, нібито для того, щоб обговорити сімейні проблеми. І, судячи з усього, підсипав у їжу отруту, в результаті чого вони знепритомніли. Після цього він включив подачу чадного газу: за водійським сидінням було знайдено заповнена попелом вугільна піч.