Місцева влада заробили 2 млрд гривень на депозитах в держбанках

Місцеві бюджети заробили 2 млрд грн відсотків на депозитах у державних банках, заявила на прес-конференції глава Держказначейства Тетяна Слюз.

За словами Слюз, загальна сума внесків становила 26 млрд грн.

“Вищі навчальні заклади і профтехучилища тримали в банках 3 млрд грн”, – додала вона.

Глава Держказначейства зазначила, що лідером серед банків по залученню коштів локальних бюджетів став Укргазбанк. На другому місці – ПриватБанк, третій – Ощадбанк.

Укрексімбанк майже не привертав “бюджетних” депозитів.