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Місцева влада заробили 2 млрд гривень на депозитах в держбанках

21.02.2019

Местные власти заработали 2 млрд гривен на депозитах в госбанках

Місцеві бюджети заробили 2 млрд грн відсотків на депозитах у державних банках, заявила на прес-конференції глава Держказначейства Тетяна Слюз.

За словами Слюз, загальна сума внесків становила 26 млрд грн.

“Вищі навчальні заклади і профтехучилища тримали в банках 3 млрд грн”, – додала вона.

Глава Держказначейства зазначила, що лідером серед банків по залученню коштів локальних бюджетів став Укргазбанк. На другому місці – ПриватБанк, третій – Ощадбанк.

Укрексімбанк майже не привертав “бюджетних” депозитів.

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