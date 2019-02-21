Путін не звітує, але знову обіцяє

Послання-2019 — одне з найбільш народолюбних за всі роки. Не зрозуміло тільки, чому треба вірити новим планам, коли зірвані старі.

Відразу скажу, що відмова від демонстрації мультфільмів сильно прикрасив президентське послання Федеральним зборам. Тим більше, що технічні засоби були в повній готовності — зал Гостинного двору забезпечили трьома величезними екранами. Відсутність (або, можливо, раптова відміна) анімації — безсумнівний жест доброї волі. Як і перенесення загроз, адресованих зовнішнім ворогам, з першої частини виступу в другу, та й порівняно скромне час, на них відведений, — приблизно п’ятнадцять хвилин-півтори години.

Основна частина настановної промови вождя присвячена турботі про простий народ і окремо — про бізнес. Не випадково, зрозуміло.

Сам перенесення послання з березня на лютий, а також імпровізований характер деяких його тез пояснюється, підозрюю, дозрілим раптом розумінням, що далі так не можна. Мало було пенсійної реформи, так ще й всі наступні місяці людей буквально обсипали всілякими чиновными образами, демонстративними покараннями, заборонами і погрозами подальших кар і репресій.

І все це відбувалося на тлі екологічних нещасть, стихійного лиха та явних економічних невдач, що відкрилися на старті 2019 року. Навіть за офіційними подсчетамреальная заробітна плата у січні (у річному обчисленні) практично не зросла, а грошові доходи населення продовжували знижуватися.

В таких умовах поведінка буквально всіх ланок керівного класу було зухвало неадекватним. Судячи з усього, вождь вирішив, що пора виправити лінію.

Путін оприлюднив буквально десятки пільг, благ і бенефициев для сімей з дітьми, бідняків, малоприбуткових пенсіонерів, вчителів і лікарів. Почасти все це буде даровано в найближчі роки, але дещо набирає чинності прямо зараз.

А сумлінному бізнесу» президент повідомив, що той «не повинен постійно ходити під статтею», поспівчував занадто довгого перебування підслідних комерсантів в ізоляторах і розпорядився організувати нову систему подання ними скарг на утиски й переслідування, використавши для цього найбільш передові технології.

Джерелом ресурсів для зростання добробуту і одночасно продуктом модернізаторських начальницьких перетворень Путін вважає «проривний розвиток країни: «Це ключ до успіху. Вже в 2021 році темпи зростання російської економіки повинні перевищити 3%, а в подальшому випереджати світові. Цю задачу ніхто не знімає…»

Так, не в перший раз нам обіцяють ці три відсотки. Але всі перераховані способи досягнення цієї проривної мети — чисто бюрократичні. Народ розглядається лише як предмет турбот цивільних чиновників, а бізнес — як об’єкт турбот розшукових та пенітенціарних служб.

Так, чиновники почули щось на кшталт загроз: «Вже в цьому році люди повинні відчути реальні зміни на краще… На початку наступного року підіб’ємо перші підсумки роботи і зробимо відповідні висновки про якість і результати роботи всіх рівнів виконавчої влади… Треба розуміти людей, співпереживати їм, знати їх турботи і тривоги — і тим більше ніколи не допускати зарозумілого відношення, неповаги до громадян ні в словах, ні в діях…»

Однак загрози, як бачите, дуже м’які. І ні одного свіжого прикладу «неповаги до громадян», хоча їх навіть шукати не треба — було б бажання озвучити.

А вже поради охранителям не тільки делікатні, але і просто двозначні: «Потрібно жорстко обмежувати приводи раз за разом продовжувати строки тримання (бізнесменів — ред.) під вартою. Сьогодні це відбувається деколи без вагомих підстав, наприклад, в результаті затягування слідчих дій… Людина сидить за ґратами, його жодного разу протягом декількох місяців не викликали на допит. Прокурор запитує: „Чому на допит не викликали?“ — „У відпустці був слідчий“, — відповідають. Там величезна завантаження, звичайно, у слідчих працівників, просто вал, і з цим теж треба щось робити, треба подивитися на це уважніше. Необхідно, може, і додаткові ресурси виділяти, кількість слідчих збільшувати…»

На тлі триваючого, але, зрозуміло, не згаданого Володимиром Путіним скандалу з арештом інвестора Майкла Калве і його співробітників роздуми про гуманізацію гігантської охоронної машини шляхом подальшого її розширення виглядають своєрідно, погодьтеся.

Навряд чи глава держави так жартує. Думаю, дещо-які проблеми він бачить і навіть хоче вирішити. Але тільки в звичних для себе координатах.

Тепер — коротко про вартість конкретної частини обіцянок, тобто про масштаби щедрості. Оцінити її можна лише приблизно, оскільки ціну деяких з них Путін назвав, а деяких — ні. Але видно, що ніякого перевороту в держвидатках не буде. Кожна окремо взята позиція коштує кілька десятків мільярдів рублів на рік. Ну а всі разом вони потягнуть, скажімо, на одну-дві сотні мільярдів. Оскільки величина російського ВВП помітно перевищує 100 трлн руб., то нові пільги і послаблення — це десяті частки відсотка. Знайти такі скромні суми цілком реально, а на перегляд самої структури гострат навіть і заради заспокоєння народу йти явно не збираються.

Чи чекати тепер хоча б скромного зростання рівня і якості життя? Окремо взятих груп — так, але більшості, мабуть, немає. І ось чому.

Регламент президентського послання передбачає не тільки обіцянки, але і підбиття підсумків року, що минув після попередньої аналогічної мови.

Однак про результати 2018-го і початку 2019-го не прозвучало ні слова. Адже довелося б пояснювати, чому знову знизився рівень життя, чому в травневому указі-2018 був прописаний природний ріст населення, який, як сьогодні з’ясувалося, неможливий і відкладається кудись на середину 20-х років. А також чому в цьому січні обсяги будівництва житла опинилися на 17% нижче, ніж рік тому, в той час як у профільному нацпроекті на 2019-й обіцяний великий стрибок саме тут — і як на гріх, як раз на 17%.

Відсутність «роботи над помилками», та й взагалі будь-яких пояснень невдач, включаючи самі останні, підводить до думки, що повні або часткові провали нових починань теж будуть холоднокровно зам’яті.

Минулий рік був ознаменований не тільки звичним відмовою від якоїсь лібералізації, але й зреченням від традиційного путінського патерналізму. І ось по другому пункту намітилося невелике рух назад. Оптиміст скаже, що цих послаблень мало, і буде чекати нових. Реаліст потисне плечима.